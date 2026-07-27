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Kylian Mbappé sorprende a Ester Expósito con un lujoso regalo de más de 19 mil euros en París

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos en una exclusiva joyería de París, y este había sido el lujoso detalle que el futbolista tuvo con la actriz.

Julio 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
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Kylian Mbappé sorprende a Ester Expósito con un lujoso regalo de más de 19 mil euros en París

Grosby Group

Tras el Mundial 2026, Kylian Mbappé se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su novia, Ester Expósito, la pareja fue vista de compras en París, donde visitaron varias tiendas de lujo.

De acuerdo con varios videos que circulan en internet, Ester y kylian estuvieron viendo joyas en una boutique de Messika, una de las firmas de alta joyería más prestigiosas de Francia, ubicada en la elegante avenida Montaigne, muy cerca de los Campos Elíseos, donde el delantero del Real Madrid habría sorprendido a la actriz.

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La lujosa joya que Kylian Mbappé habría regalado a su novia Ester Expósito

El pasado 24 de julio, Mbappé y Ester, junto a Fayza Lamari, madre del futbolista, estuvieron en Messika, donde se dice que la actriz española estuvo probándose algunas de las joyas de la nueva colección de la marca.

La propia joyería Messika de la Rue de la Paix, agradeció públicamente la visita de Mbappé, Ester y la madre del futbolista a su boutique en París, revelando que se trató de un encuentro privado para presentar sus nuevas creaciones, más que de una visita improvisada.

Sin embargo, la visita sirvió para que Mbappé sorprendiera con un costoso regalo a su novia, la joya elegida para la actriz fue la gargantilla Move Link, elaborada en oro amarillo de 18 quilates e incrustada con diamantes, con un precio de 19,800 euros.

¿Cómo es la gargantilla que Kylian Mbappé regaló a Ester Expósito en París?

Lejos de las joyas extravagantes de alfombra roja, el collar que Kylian regaló es Ester, destaca por reinterpretar la clásica cadena de eslabones con un diseño moderno en oro y diamantes, combinando elegancia y versatilidad, sello característico de Messika.

El collar incorpora 1,70 quilates de diamantes de alta calidad y cuenta con una longitud ajustable, además de estar disponible en oro amarillo, blanco y rosa.

La colección Move Link reinventa las cadenas clásicas con un diseño contemporáneo y unisex, creando piezas versátiles que pueden combinarse tanto con looks elegantes como con atuendos casuales.

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