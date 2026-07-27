Quién es la esposa de Marcos Llorente; conoce a Paddy Noarbe, la influencer con la que formó una familia

Tras más de una década de relación, la pareja se casó en 2023 y actualmente disfruta de una nueva etapa como padres de su primera hija.

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La esposa de Marcos Llorente es conocida en redes como Paddy Noarbe, nació en España y se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares en el ámbito del estilo de vida saludable.

Su contenido se centra en: entretenimiento físico, alimentación saludable, bienestar y hábitos de vida, moda deportiva y viajes.

Además de su faceta como influencer, también ha desarrollado diversos proyectos empresariales relacionados con el entretenimiento personalizado y el mundo fitness, colaborando con marcas deportivas y de nutrición.

La historia de amor entre Marcos Llorente y Paddy Noarbe comenzó cuando ambos eran adolescentes y coincidieron en el instituto. Según ha contado la propia influencer, el primer acercamiento surgió cuando el futbolista le prestó un libro de filosofía, lo que dio inicio a una conversación que terminó convirtiéndose en una relación sentimental.

Después de más de diez años juntos, Marcos sorprendió a Paddy en julio de 2021 con una romántica propuesta de matrimonio sobre el césped del entonces Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. La boda se celebró el 30 de junio de 2023 en Mallorca, rodeados de familiares y amigos.

Marcos Llorente y Paddy son padres de una niña llamada Amor, nacida en febrero de 2025.