Fátima Bosch habla de sus últimos meses como Miss Universo: “No me veo siendo actriz o modelo”

A tan solo unas semanas de concluir su etapa como Miss Universe México, Fátima Bosch asegura que vive este momento con tranquilidad, gratitud y la convicción de que su reinado ha cumplido el propósito que se trazó desde el inicio.

Durante un encuentro con los medios, la reina de belleza reflexionó sobre el aprendizaje que le ha dejado este año y compartió cómo enfrenta la recta final antes de entregar la corona.

Estoy muy feliz, muy en paz, muy concentrada trabajando por hacer cosas buenas con esta corona, que sé que es lo que Dios quiere de mí. Ha sido muy satisfactorio porque se han cumplido todos los objetivos y metas que nos trazamos, y vamos por más Fátima Bosch

Instagram: Fátima Bosch.

¿Qué sigue después de entregar la corona?

Contrario a lo que suele ocurrir con muchas exreinas de belleza, Fátima Bosch dejó claro que no tiene planes de incursionar en el mundo del espectáculo. Para ella, el certamen fue una plataforma que le permitió amplificar las causas que más le importan.

Agradezco claramente todas las ofertas que me dan, pero no me veo siendo actriz, artista o modelo. Son profesiones que respeto muchísimo, pero yo me preparé para ejercer en otros ámbitos de la vida, que son los que a mí me llenan. Fátima Bosch

Con esta postura, Fátima Bosch deja claro que su legado como Miss Universe México va más allá de la belleza, busca que la plataforma sea un vehículo para generar impacto social y continuar trabajando por las causas que considera más importantes.

