Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out

Ricky Martin volvió a demostrar por qué es uno de los artistas latinos más queridos en el mundo al presentarse con localidades agotadas en la Ciudad de México, donde 20 mil fans se reunieron en el Estadio Fray Nano para disfrutar de un espectáculo lleno de energía, emoción y grandes éxitos.

Con un público completamente entregado desde el primer momento, el cantante ofreció un recorrido por algunos de los temas más icónicos de su carrera, como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “María” y “La Copa de la Vida”, provocando que el recinto se convirtiera en una gran celebración que reafirmó la fuerte conexión que mantiene con sus seguidores mexicanos.

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El concierto en la capital del país forma parte de “Ricky Martin Live México 2026”, gira que inició el pasado 12 de marzo en Querétaro y que continuará por Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida durante este mes, consolidando una vez más a México como uno de los territorios más importantes en la trayectoria del artista.

La gira es presentada por MusicVibe, promotora dedicada a la producción y desarrollo de espectáculos en vivo, que continúa apostando por acercar a la audiencia mexicana a algunos de los artistas más importantes de la escena internacional. Con este tour, la empresa reafirma su compromiso de ofrecer experiencias musicales de primer nivel en distintas ciudades del país.

