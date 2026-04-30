Paris Jackson revela cuál era la regla que Michael Jackson imponía a sus hijos

Paris Jackson recordó que su padre les pedía a sus hijos leer libros para poder darles acceso a juguetes. “Nuestro padre nos hacía usar los libros como moneda. Si querías 5 juguetes, pues había que leer cinco libros. Y nos interrogaba sobre ellos”, dijo.

Para Michael era muy importante que sus hijos desarrollarán el hábito y el gusto por la lectura, por lo que para obtener juguetes tenían que leer antes. “Los libros son el saber, y el saber es el poder eso es lo que decía todo el tiempo”, mencionó su hija, quien añadió que la dinámica era clara y exigente.

Paris recordó que leyó siete libros de Las Crónicas de Narnia en una semana para conseguir siete juguetes, levantándose a las 6 de la mañana.

De esta manera, Jackson buscaba educar a sus hijos con una disciplina que los alejara de los privilegios que tenían, para enseñarles que las cosas tenían valor y se conseguían con esfuerzo. Paris Jackson contó que esa regla era parte de la filosofía de crianza de su padre.

“Mi papá se aseguraba muy bien de que tuviéramos cultura, de que estuvieramos educados.... ", dijo en la conversación.