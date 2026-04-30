Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Paris Jackson revela cuál era la regla que Michael Jackson imponía a sus hijos

La modelo habló de la crianza que recibió del “rey del pop”, y recordó cada detalle de la regla que el artista tenía en casa

Abril 30, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg

Paris Jackson recordó que su padre les pedía a sus hijos leer libros para poder darles acceso a juguetes. “Nuestro padre nos hacía usar los libros como moneda. Si querías 5 juguetes, pues había que leer cinco libros. Y nos interrogaba sobre ellos”, dijo.

Para Michael era muy importante que sus hijos desarrollarán el hábito y el gusto por la lectura, por lo que para obtener juguetes tenían que leer antes. “Los libros son el saber, y el saber es el poder eso es lo que decía todo el tiempo”, mencionó su hija, quien añadió que la dinámica era clara y exigente.

Paris recordó que leyó siete libros de Las Crónicas de Narnia en una semana para conseguir siete juguetes, levantándose a las 6 de la mañana.

De esta manera, Jackson buscaba educar a sus hijos con una disciplina que los alejara de los privilegios que tenían, para enseñarles que las cosas tenían valor y se conseguían con esfuerzo. Paris Jackson contó que esa regla era parte de la filosofía de crianza de su padre.

“Mi papá se aseguraba muy bien de que tuviéramos cultura, de que estuvieramos educados.... ", dijo en la conversación.

Paris Jackson Michael Jackson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
laura-pausini-oxigeno-concierto.jpg
Entretenimiento
Laura Pausini pidió oxígeno en pleno concierto
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
anne-hathaway-dakota-johnsonjpeg
Entretenimiento
Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en el primer thriller de “Verity”
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Karol G se presentará en México con el Mañana Será Bonito Tour
Entretenimiento
Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en México
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jurassic-park.jpeg
Entretenimiento
Sam Neill, actor de “Jurassic Park”, supera el cáncer tras cinco años de tratamiento
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
Joe Jackson
Entretenimiento
Las confesiones más desgarradoras de Michael Jackson sobre su padre: “Había veces que me enfermaba de miedo”
Gracias a la biopic del Rey del Pop, han surgido videos a lo largo de los años de cómo Michael habló como pocas veces sobre el dolor que marcó su infancia con Joseph Jackson.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
“Es el diablo”: Brooke Shields habló sin filtros sobre el padre de Michael Jackson
Entretenimiento
“Es el diablo”: Brooke Shields habló sin filtros sobre el padre de Michael Jackson
Con el renovado interés por Michael, resurgió una entrevista en la que Brooke Shields habló del padre del Rey del Pop, del dolor que vio en Michael y de la profunda amistad que los unió.
Abril 28, 2026
 · 
Tania Franco
lucero-caras-revista.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Lucero nos cuenta lo que nadie sabe de su faceta como mamá
Así, sin filtros, la actriz y cantante se describe como una mamá presente, ‘barco’ pero firme en valores. Hoy celebra a sus hijos, honra a su madre y vive un nuevo capítulo sobre el escenario con su gira Siempre Contigo en la que celebra 46 años de trayectoria. Además se sincera sobre la maternidad, la lactancia, el miedo de ser mamá primeriza y hasta de cuando su hija Lucero le pidió que la castigara.
Abril 27, 2026
 · 
Caleb Torres