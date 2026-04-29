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Sam Neill, actor de “Jurassic Park”, supera el cáncer tras cinco años de tratamiento

Tras una larga batalla, el actor neozelandés superó el cáncer tras varios años de tratamiento contra una enfermedad sanguínea en etapa avanzada

Abril 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El intérprete, quien encarnó a Alan Grant, compartió a través de su cuenta de Instagram que se sometió a quimioterapia para mantenerse con vida, sin embargo, llegó un momento en que el proceso médico dejo de funcionar, por lo que Neill buscó otras alternativas para recuperarse y logró encontrar una terapia que le dio resultados positivos y lo dejó libre de cáncer.

“Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todos estamos sorprendidos”, dijo.

El actor que hizo público su diagnóstico en 2023, cuando fue detectado con linforma angioinmunoblástico de células T, añadió que, en sus momentos más críticos sintió que iba a perder la vida. “Parecía que me iba a morir, lo cual, obviamente, no era lo ideal”.

El actor fue tratado con una terapia avanzada llamada CAR-T, en la que se modifican genéticamente las células sanguíneas del paciente para que combatan el cáncer y destruyan las células malignas.

De acuerdo con la American Cancer Society se trata de un tipo de tratamiento que puede ser últil en algunos tipos de cáncer.

Jurassic Park
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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