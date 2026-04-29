Israel Reyes del Club América es convocado para el próximo Mundial de Futbol

La lista oficial consolida a Reyes como el principal representante del club en la máxima justa del futbol internacional. El defensa del Club América ha tenido un crecimiento constante en los últimos torneos, ganándose la confianza tanto en su equipo como en el cuerpo técnico nacional.

Para el Club América, esta designación representa un reconocimiento al trabajo formativo y competitivo que ha venido desarrollando en los últimos años. Sin embargo, también genera cuestionamientos entre aficionados y analistas, quienes esperaban ver a más jugadores del plantel considerados para el torneo.

Por su parte, Reyes afronta este reto como el más importante de su carrera hasta el momento. En declaraciones recientes, el futbolista expresó su entusiasmo y compromiso por representar a su país en el escenario mundialista, consciente de la responsabilidad que implica portar la camiseta nacional.

Israel ha construido una trayectoria ascendente dentro del futbol mexicano gracias a su constancia y capacidad defensiva. Nacido el 23 de mayo de 2000 en México, inició su formación en las fuerzas básicas del Atlas FC, aunque no logró consolidarse en el primer equipo durante esa etapa inicial.

Su despegue llegó con el Puebla FB, donde comenzó a tener minutos en la Liga MX y se convirtió en un elemento confiable en la defensa. Gracias a sus actuaciones con Puebla, fue fichado por el Club América.