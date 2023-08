Ellos son los 5 jugadores de tenis más guapos del US Open

El US Open es uno de los torneos más destacados del tenis a nivel mundial. Aquí, no solo presenciamos el talento y la competencia en las canchas durante los emocionantes partidos y actuaciones deportivas excepcionales, sino que también nos encontramos con tenistas que destacan por su apariencia. Esto, sin duda, nos brinda una razón adicional para seguir viendo el US Open y a estos jugadores en la cancha.

Casper Ruud

A sus 24 años, se le considera uno de los jóvenes más talentosos del tenis mundial, es hijo del extenista Christian Ruud, y ha competido en diversos torneos. Inició su carrera profesional en el tenis en 2016 y en 2017, obtuvo su primer título en el ATP Challenger Tour en Sevilla, España.

Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti, originario de Carrara, Italia, ha captado la atención debido a su impresionante talento y juventud, ya que cuenta con tan solo 21 años. Su habilidad para enfrentarse a tenistas experimentados ha generado grandes expectativas sobre su futuro en este deporte. Además, ha participado en torneos de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Francisco Cerundolo

El jugador argentino, nacido el 13 de octubre de 1998, es considerado uno de los jóvenes talentos del tenis argentino. Entre sus logros más destacados se encuentran los títulos en el Nordea Open 2022 y el Rothesay International 2023, así como su participación en la final del Argentina Open 2021 y del Torneo de Lyon 2023. Además, llegó a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro en 2022.

Holger Rune

Holger Rune se está apoderando del US OPEN. Nació el 29 de abril de 2003 en Copenhague, Dinamarca. Se convirtió en profesional en el tenis en 2019. Durante su carrera junior, ganó 10 títulos del ITF World Tennis Tour Juniors, incluyendo el prestigioso torneo de Roland Garros en 2019. Este logro lo llevó a alcanzar el puesto número 1 en el ranking junior el 28 de octubre de 2019.

Además de sus éxitos en el tenis junior, Rune también hizo historia al debutar en el equipo de Copa Davis de Dinamarca a la temprana edad de 14 años, demostrando su gran potencial en el deporte.

Cameron Norrie

A pesar de haber nacido el 23 de agosto de 1995 en Johannesburgo, Sudáfrica, Cameron Norrie representa a Gran Bretaña en el tenis. Comenzó su carrera profesional en 2013 y es considerado de los mejores del mundo y claramente del US OPEN. Además, estudió sociología en la TCU (Texas Christian University) durante tres años.