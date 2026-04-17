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Belinda y Los Ángeles Azules estrenan “Por ella” tema oficial del Mundial 2026

La cantante y la agrupación volvieron a unir sus talentos para lanzar el sencillo “Por ella”, del álbum del Mundial

Abril 17, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Esta canción es la segunda colaboración de los artistas tras el éxito de “Amor a primera vista”. Belinda y Los Ángeles Azules adaptaron su tradicional frase para representar a todo el país, incorporando en la cumbia “De México, para el mundo”, como un reconocimiento a la sede donde se jugarán 13 partidos.

Junto con el tema se lanzó un video que rinde homenaje a la cultura mexicana, con escenas que van del Monumento a la Revolución a la presencia de un luchador, una escaramuza y el clásico microbús verde decorado con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Esta pieza musical destaca por fusionar el pop contemporáneo con la cumbia mexicana, apostando por darle identidad a México y encender la pasión de los aficionados.

“Por ella” es el segundo lanzamiento del álbum oficial de la FIFA para la Copa Mundial de Futbol, tras el estreno en marzo de Lighther, el primer sencillo a cargo de Carín León y el rapero estadounidense Jelly Roll. Esta primera entrega, producida por el canadiense Cirkut, combina versos en español e inglés como parte del objetivo de la FIFA de tender puentes entre idiomas y culturas rumbo al torneo.

belinda Mundial
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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