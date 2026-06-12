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Shakira sorprende con un mensaje de unidad y paz tras su actuación en el Mundial 2026

Shakira aprovechó la jornada inaugural del Mundial 2026 para compartir un emotivo mensaje de paz con sus seguidores.

Junio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
El mensaje de paz y unidad que compartió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026

El mensaje de paz y unidad que compartió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026

Getty Images

Shakira brilló en el Estadio Ciudad de México con su presentación en la inauguración de la FIFA World Cup 2026, donde se unió a Burna Boy en el escenario para interpretar ‘Dai Dai’, el tema oficial del importante evento deportivo.

Sin embargo, su espectacular voz y su característico movimiento de caderas, no fue lo único que captó la atención de sus fans, pues tras su presentación, la colombiana compartió una importante reflexión con sus fans sobre la unidad y la paz.

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El mensaje de paz y unidad que compartió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026

A través de sus historias de Instagram, Shakira compartió un mensaje con una imagen donde se pueden apreciar las siglas de la FIFA, banderas de varios países y la famosa Copa del Mundo.

Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todo el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida. ¡Estamos listos!”, escribió la artista y acompañó sus palabras con el emoji de un lobo, símbolo con el que suele representar a su “manada”.

El mensaje de paz y unidad que compartió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026

El mensaje de paz y unidad que compartió Shakira tras su presentación en el Mundial 2026

Instagram/@shakira

El mensaje que quiere transmitir Shakira con Dai Dai

Esta es la cuarta vez que Shakira interpreta un tema oficial de la Copa del Mundo, consolidándose como una de las voces más representativas del torneo, y a través de cada canción, la artista ha buscado transmitir mensajes de paz, unión y esperanza; sin embargo, ‘Dai Dai’ ocupa un lugar especial en su trayectoria, ya que nació con el propósito de inspirar a niños y jóvenes de escasos recursos alrededor del mundo, recordándoles que los sueños pueden hacerse realidad sin importar las circunstancias.

Esta canción es mucho más. Es un mensaje para todos los niños a quienes les han dicho que su sueño es demasiado grande y para recordarnos que cada campeón comenzó siendo un niño que tal vez pasó por dificultades y luchas, pero siempre hubo alguien detrás de ese niño que creyó en él”, explicó la cantante en una entrevista con People.

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