Shakira cuenta por primera vez cómo es la vida de sus hijos en Miami

Shakira dijo que aún está atravesando el duelo de su separación, sin embargo, la música, el cariño de sus fans, y principalmente sus hijos la han motivado a salir adelante.

Después de que la intérprete de “Monotonía”, abandonó su casa en Barcelona, se estableció en Miami junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes han aparecido ante las cámaras como nunca antes, demostrando que son los fans número 1 de su mamá.

En una entrevista con Billboard, la colombiana habló de cómo es la nueva vida de Milan y Sasha, ahora que están bajo la custodia de su madre y pasan menos tiempo con Piqué.

En palabras de Shakira, los niños están muy contentos con su nueva vida y al parecer fue un cambio sumamente positivo para ellos, pues ya no sufren el acoso de los paparazzis que estaban todo el tiempo pendientes de sus actvidades.

“Están muy bien en el colegio, les encanta. Aquí hay algo muy positivo para ellos y es que tienen un sentido de normalidad. Allá era muy difícil. Ahí en Barcelona les pesaba mucho ser ‘hijos de’, y les pesbaa mucho también toda la situación mediática. Teníamos los paparazzi en la puerta de la casa, cada día. Aquí son niños comunes y corrientes, de lo que debe ser una escuela, un lugar seguro donde ellos puedan ser ellos como son, sociables y son bastante abiertos, fue muy fácil adaptarse”.

En este sentido, la artista respondió a la pregunta de cómo ha sido el proceso de adaptación para ella, después de haber vivido en familia.

“Yo estoy en proceso todavía. He perdido un poco la plasticidad cerebral en el tiempo. La última vez que viví aquí tendría unos 21 años. Miami ha cambiado, no había tanto tráfico”.

Además, agregó que no se había dado cuenta que le gustaba salir y tener un perfil social activo, y gracias a sus hijos se ha tomado el tiempo de salir a disfrutar de algunos eventos deportivos, ya que los pequeños son fanáticos.

“Siempre me daba mucha pereza salir. Mi vestimenta favorita era mi pijama. ¿Pero sabes qué pasa? Primero que todo, mis hijos son muy fans del Miami Heat. Milan es fan de todos los deportes. Entonces lo tengo que llevar a todos los juegos de béisbol, a todos los juegos de basquetbol, a los de hockey”.

“Nunca en mi vida he ido a tantos eventos deportivos. Y luego, cuando están con el papá, aprovecho para trabajar de la mañana a la noche y por la noche me tomo una margarita con mis amigas”.

Así es la nueva vida de Shakira con sus hijos

Ahora que Shakira lleva una vida de mamá soltera, destacó que no es una tarea fácil, sin embargo ha logrado compaginar sus compromisos laborales con su vida personal.

“Dramáticamente. El tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos. Por ejemplo, durante este verano, el tiempo que estuvieron conmigo, y que no estaban con el padre, estaba dedicada totalmente a ellos, sin trabajar. No fueron a ningún camp, por ejemplo. Van a Camp Shakira. Si voy a tenerlos solamente la mitad del tiempo, hacer de esa mitad lo más”.

“Ahora que estuve una semana en Los Ángeles metí todo: estudio, trabajo, reuniones, trabajo hasta tarde, después me reúno con mis amigas que no he visto en mucho tiempo y salgo por la noche como en los viejos tiempos. Pongo todo, descanso y placer, en la misma semana, pero todo muy compacto porque después tengo que volver y ser una mamá, porque además tengo los niños conmigo todo el tiempo”.

“Hace un año no voy al gimnasio. Bueno, he ido tres, cuatro veces. No sé hace cuanto tiempo me doy un masaje. ¡Estoy con torticolis! Algo tiene que sufrir. Mi cuello, mis brazos. Eso es lo que sufre. Es difícil combinarlo todo”.