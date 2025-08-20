Suscríbete
Tiffany & Co. inaugura un pop up en el US Open 2025 con experiencia inmersiva junto a Meta AI

La Casa de lujo regresa al torneo con una experiencia inmersiva que combina tradición artesanal, innovación tecnológica y alta joyería

August 20, 2025 
Tania Franco
Tiffany & Co. presentó su pop up en el US Open 2025, ubicado en la Fountain Plaza del Billie Jean King National Tennis Center. En su tercer año consecutivo en el torneo, la firma neoyorquina ofrece a los visitantes un espacio que une joyería, deporte e innovación digital.

Tiffany & Co.

Una raqueta con diamantes

La gran novedad de este año es una raqueta de tenis inspirada en la colección Tiffany HardWear. La pieza incorpora cinco quilates de diamantes en la parte frontal, una pelota de tenis en vermeil de oro de 24 quilates y cerca de siete quilates adicionales de diamantes que recorren sus costuras. Una fusión entre deporte y lujo que refleja el savoir-faire de la Casa.

Tiffany & Co. - tenis

Experiencia inmersiva con Meta AI

El pop up también sorprende con una colaboración con Meta AI, que permite a los asistentes proyectarse como si fueran estrellas del tenis en la cancha central a través de una imagen digital interactiva. Una propuesta que mezcla tradición artesanal con innovación tecnológica.

Tiffany & Co.

T|Tiffany & Co. Studio

Como cada año, Tiffany & Co. será la encargada de entregar los trofeos oficiales del torneo, elaborados a mano en el taller Holloware de Rhode Island, donde se producen desde hace más de 40 años.

