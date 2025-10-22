GP de México 2025: lo que tienes que saber

Los fanáticos de la F1 y el automovilismo están listos para el Gran Premio de México que se llevará a cabo este fin de semana.

Cabe mencionar que este será el décimo aniversario desde el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015, por lo que se esperan grandes sorpresas para los aficionados que se den cita.

Aunque Checo Pérez no correrá en las pistas es probable que tenga una aparición especial, previo a su regreso el próximo año de la mano de Cadillac, escudería que debutará en la F1.

A continuación, te compartimos los horarios de la máxima fiesta del automovilismo que llegará este fin de semana a la Ciudad de México, y la cual podrás seguir a través de canal 5.

Las prácticas serán el viernes 24 de octubre a las 3:55 p.m.

La clasificación se transmitirá el sábado 25 de octubre en punto de las 3 p.m.

El Gran Premio será el domingo 26 de octubre a la 1:45 p.m.

Tras la carrera de Austin, la capital mexicana ya está preparada para recibir a los 20 mejores pilotos del mundo que conforman la parrilla de este deporte. Algunos de los grandes deportistas ya se encuentran en la CDMX como, Carlos Sainz y Alex Albon.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX, se prevé que la derrama económica para el GP de México, supere los 20 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 16.47% respecto al año pasado.