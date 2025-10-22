Suscríbete
Sports

GP de México 2025: lo que tienes que saber

El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para recibir a los pilotos de la F1 del 24 al 26 de octubre

October 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Max Verstappen mexico

Los fanáticos de la F1 y el automovilismo están listos para el Gran Premio de México que se llevará a cabo este fin de semana.

Cabe mencionar que este será el décimo aniversario desde el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015, por lo que se esperan grandes sorpresas para los aficionados que se den cita.

Aunque Checo Pérez no correrá en las pistas es probable que tenga una aparición especial, previo a su regreso el próximo año de la mano de Cadillac, escudería que debutará en la F1.

A continuación, te compartimos los horarios de la máxima fiesta del automovilismo que llegará este fin de semana a la Ciudad de México, y la cual podrás seguir a través de canal 5.

Las prácticas serán el viernes 24 de octubre a las 3:55 p.m.

La clasificación se transmitirá el sábado 25 de octubre en punto de las 3 p.m.

El Gran Premio será el domingo 26 de octubre a la 1:45 p.m.

Tras la carrera de Austin, la capital mexicana ya está preparada para recibir a los 20 mejores pilotos del mundo que conforman la parrilla de este deporte. Algunos de los grandes deportistas ya se encuentran en la CDMX como, Carlos Sainz y Alex Albon.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX, se prevé que la derrama económica para el GP de México, supere los 20 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 16.47% respecto al año pasado.

Gran Premio de México
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
trofeo-tane-gran-premio-mexico-2025.jpeg
Sports
El trofeo de Tane para el Gran Premio de México 2025
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-fortuna-hace-historia.jpg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia al convertirse en el primer futbolista multimillonario del mundo
October 08, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
balon-mundial-2026.jpeg
Sports
FIFA presenta “trionda” el balón con el que se disputará el Mundial 2026
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
tenistas-abierto-mexicano-de-tenis-2026jpeg
Sports
El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco anuncia a tres jugadores top 10 para 2026
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mascotas-fifa-2026jpeg
Sports
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026
El Mundial 2026 ya tiene a sus estrellas; la FIFA reveló cuáles serán las tres mascotas para la Copa Mundial del próximo año
September 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
balon-de-oro-aitana.jpeg
Sports
Aitana Bonmatí vuelve a ganar el Balón de Oro por tercer año consecutivo
La futbolista española de 29 años está haciendo historia en el deporte
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donovan-carrillo-juegos-olimpicos.jpeg
Sports
Donovan Carrillo logra su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
El patinador mexicano aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno tras quedar en tercero durante el clasificatorio de patinaje artístico
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alegna-gonzalez-plata.jpeg
Sports
Alegna González gana la medalla de plata en Mundial de Atletismo Tokio 2025
Además de ganar la medalla de plata en la prueba de marcha de 20 km, la mexicana impuso un nuevo récord en el Campeonato Mundial de Atletismo
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
canelo-pelea-terence-famosos.jpeg
Sports
La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford reunió a estas celebridades en Las Vegas
El estadounidense ganó por decisión unánime convirtiéndose en el primer campeón indiscutido en tres categorías
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez