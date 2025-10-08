Cristiano Ronaldo hace historia al convertirse en el primer futbolista multimillonario del mundo

Este logro de Cristiano Ronaldo marca un hecho sin precedentes en el deporte, ya que, a diferencia de otros atletas cuya riqueza depende sobre todo de acuerdos publicitarios o inversiones externas, la mayor parte de su patrimonio proviene de los salarios obtenidos durante su carrera profesional en clubes como el Real Madrid, Juventus y Al-Nassr.

El astro portugués se convirtió en el primer futbolista del mundo en alcanzar una fortuna superior a los mil millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, un logro que lo posiciona como una figura en el deporte y en el ámbito financiero.

Su contrato con Al-Nassr, valuado en más de 400 millones de dólares, y sus acuerdos con marcas globales, impulsaron la fortuna del jugador del Al-Nassr en la Saudi Pro League.

Bloomberg evaluó por primera vez el patrimonio neto de delantero e incluyó su nombre en la lista de multimillonarios, un hecho que impacta en el deporte y la economía.

En una entrevista con Canal 11, Cristiano Ronaldo dijo que a pesar de las sugerencias de su familia para retirarse, todavía no piensa tomar esa decisión, “La gente, especialmente mi familia, dice: ‘es hora de que te detengas. Ya lograste todo. ¿por qué quieres marcar mil goles... pero yo no lo creo. Pienso que sigo haciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a la selección nacional, ¿por qué no continuar?”.

“Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo trato de disfrutarlos al máximo”, añadió el capitán de Portugal, quien resaltó su pasión por el futbol. “Lo que me motiva es competir con las nuevas generaciones. Todavía tengo pasión por esto”.