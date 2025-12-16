Mau Otero hace historia en Nazaré al surfear una ola de más de 18 metros

Surfear en Nazaré, Portugal, es considerado uno de los mayores retos del deporte extremo. Gracias al cañón submarino que amplifica la fuerza del Atlántico, este punto genera algunas de las olas más grandes y violentas del planeta. En ese escenario, el mexicano Mau Otero logró una hazaña histórica: surfear una ola de más de 18 metros, consolidándose como uno de los pocos atletas nacionales en conquistar la meca del big wave surfing.

Mau Otero es un poliatleta extremo y creador de contenido mexicano, reconocido por enfrentarse a desafíos de alto riesgo que combinan preparación física, control mental y técnica avanzada. Su trayectoria incluye disciplinas como wingsuit flying, highlining, acrobacia aérea y ahora surf de olas gigantes, siempre con un enfoque de entrenamiento progresivo y conciencia del riesgo.

Un logro que marca un precedente para México

La ola surfeada por Mau Otero representa una de las más grandes jamás montadas por un mexicano en Nazaré. Más allá del tamaño, el logro radica en la ejecución, el control y la resistencia física y mental necesarios para enfrentarse a uno de los entornos más peligrosos del océano.

Con esta hazaña, Mau Otero no solo suma un capítulo clave a su carrera, sino que abre camino para la presencia mexicana en el surf de olas gigantes a nivel internacional.