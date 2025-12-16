Suscríbete
Sports

Mau Otero hace historia en Nazaré al surfear una ola de más de 18 metros

El poliatleta mexicano desafía una de las olas más peligrosas del mundo y coloca a México en la élite del big wave surfing

Diciembre 16, 2025 • 
Tania Franco
Mau Otero

Surfear en Nazaré, Portugal, es considerado uno de los mayores retos del deporte extremo. Gracias al cañón submarino que amplifica la fuerza del Atlántico, este punto genera algunas de las olas más grandes y violentas del planeta. En ese escenario, el mexicano Mau Otero logró una hazaña histórica: surfear una ola de más de 18 metros, consolidándose como uno de los pocos atletas nacionales en conquistar la meca del big wave surfing.

Mau Otero hace historia en Nazaré al surfear una ola de más de 18 metros

Mau Otero es un poliatleta extremo y creador de contenido mexicano, reconocido por enfrentarse a desafíos de alto riesgo que combinan preparación física, control mental y técnica avanzada. Su trayectoria incluye disciplinas como wingsuit flying, highlining, acrobacia aérea y ahora surf de olas gigantes, siempre con un enfoque de entrenamiento progresivo y conciencia del riesgo.

Un logro que marca un precedente para México

La ola surfeada por Mau Otero representa una de las más grandes jamás montadas por un mexicano en Nazaré. Más allá del tamaño, el logro radica en la ejecución, el control y la resistencia física y mental necesarios para enfrentarse a uno de los entornos más peligrosos del océano.

Mau Otero hace historia en Nazaré al surfear una ola de más de 18 metros

Con esta hazaña, Mau Otero no solo suma un capítulo clave a su carrera, sino que abre camino para la presencia mexicana en el surf de olas gigantes a nivel internacional.

Surf surfear
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Lando Norris se corona Campeón Mundial de la Fórmula 1 2025
Sports
Lando Norris se corona Campeón Mundial de la Fórmula 1 este 2025
Diciembre 07, 2025
 · 
Tania Franco
golf-at-night-2025-la-noche-en-que-el-golf-brillo-en-el-club-de-golf-chapultepec.jpeg
Sports
Golf at Night 2025: la noche en que el golf brilló en el Club de Golf Chapultepec
Diciembre 01, 2025
 · 
Caras
Los famosos que conquistaron el Gran Premio de Las Vegas
Sports
Los famosos que conquistaron el Gran Premio de Las Vegas
Noviembre 23, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-04 at 8.10.19 PM.jpeg
Sports
Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 visitaron el Club América
Noviembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Gerard Piqué vida
Sports
Gerard Piqué: Ésta es la vida del futbolista fuera de la cancha
Junio 30, 2021
 · 
Melisa Velázquez
checo perez
Sports
Sergio ‘Checo’ Pérez soñaba con ser futbolista
Noviembre 07, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez
Alejandra Orozco y Gaby Agúndez
Sports
¡Otra semifinal para Alejandra Orozco y Gaby Agúndez!
Agosto 04, 2021
 · 
Lorenza García
Roger Federer
Sports
¿Camino al retiro? Roger Federer anuncia que no participará en el US Open
Agosto 16, 2021
 · 
Lorenza García