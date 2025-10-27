Antonia Mayer Camil y Mau Otero, la fashionista y el aventurero nos hablan de su estilo, familia, pasiones y retos

En un mundo de redes sociales, trends efímeros y presión social, este par de jóvenes intrépidos y disruptivos se han propuesto vivir en libertad, pero con responsabilidad y estilo propio. Como prueba de esto, y con la espontaneidad que los caracteriza, realizamos esta producción en la que la moda de Fendi, la pasión por lo que les gusta y los retos a futuro fueron el eje central de una divertida sesión de fotos y una plática muy, pero muy de adultos.

Dice Mau que cuando les dijo a sus papás que iba a dejar la preparatoria para hacer lo que más le gusta no fue nada sencillo, sobre todo porque ese diálogo seguro y sincero, en el que el futuro y la seguridad eran el tema principal, provenía de un chavo de 17 años que había descubierto en la adrenalina y las aventuras extremas una forma y estilo de vida.

Alejandro Salinas

Antonia, por su parte, aunque vive con sus papás y apenas está en su primer año de Mercadotecnia en la Ibero, las cosas son algo distintas a la de su compañero de portada, pero con más cosas en común de las que imaginamos. “Claro que hay reglas que debemos seguir, pero también existen libertades que debemos aprovechar con responsabilidad. Por ejemplo, ésta, mi primera portada hasta ahora, no se habría podido realizar si hubiera faltado a clases”, nos cuenta Antonia, a quien entrevistamos y fotografiamos junto a Mauricio Otero, en el recién estrenado Hotel Maison Lezard, en la Colonia Condesa de la Ciudad de México.

REBELDES, PERO CON CAUSA

¿Cómo ha sido afrontar esas situaciones incómodas o disruptivas en las que se tienen que decir cosas como “no quiero eso, sino esto”?

MAU: Cuando les dije a mis papás que quería dejar la escuela, mi papá saltó y me dijo que no, que eso no era la vida, que no se podía, pero le dije que sí. Así que en el momento que me salí de la prepa fue el día que me independicé y hablé con mi papá de hombre a hombre para decirle que todo esto era algo serio y que lo que buscaba también, era mi independencia, y así fue. Puedo decir que hasta nuestra relación mejoró.

ANTONIA: A mi papá no le importaría si me salgo de la universidad. Él sí tiene la idea de que la universidad no lo es todo en esta vida y que puedes llegar muy lejos sin estudiar una carrera, de hecho él me ha dicho: “Salte, yo te apoyo en lo que quieras hacer, ¿para qué pierdes tu tiempo?”. Mi mamá, no. Ella sí es muy de “acaba tus estudios y saca buenas calificaciones”, así que creo que agarré un poco de cada uno. No le doy tanta importancia y no paro el mundo si me saco un seis en un examen, más bien creo que encontré un balance perfecto, aunque ahora sí estoy muy enfocada a la universidad.

Ambos son muy jóvenes, ¿qué papel juega la familia en sus vidas?

A: Para mí es el más importante, porque ellos son mi motor, son mi lugar seguro y las personas con las que sé que puedo confiar siempre, y que van a estar para mí. Sé también que soy yo quien también debe fomentar esa buena relación.

M: Coincido con Antonia. La familia siempre va a ser tu hogar, las personas que siempre van a estar para apoyarte. Muchas veces los amigos se dan la vuelta, pero ellos no, así que siempre hay que tenerlos cerca y estar para los otros como un equipo.

En estos “equipos” siempre se adquieren ciertos papeles, ¿cuál es el suyo, o sea, su rol familiar?

M: Soy el que los preocupa (risas), pero como cosa buena, los saco de su zona de confort.

A: Creo que en mi caso soy yo quien los regresa a su zona de confort. Mi hermano (Sergio, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer) era muy rebelde, y creo que yo crecí mucho más calmada y eso se refleja en que ahora soy muy responsable, a pesar de que tengo una personalidad muy fuerte y de que sé muy bien lo que quiero.

Alejandro Salinas

¿Cómo describen sus pasiones y lo que les gusta, en una edad en la que se suele ser algo impulsivo?

M: En general, algo que agradezco en la vida es haber hallado mis pasiones muy temprano, y justo creo que eso viene de mi familia, especialmente por la parte del deporte, con mi papá. Ahora que eso –el deporte– es algo grande e importante en mi vida, sé que es algo que quiero hacer hasta mi último día. No sé qué sería de mí sin hacer lo que hago.

A: Creo que la descubrí un poco tarde, es decir, recientemente (Mau la interrumpe para recordarle que tiene 19). Me metí a la universidad para saber qué era lo que quería hacer, pero siempre me ha movido mucho el mundo de la moda, pero nunca había tenido el valor de decir: “A esto me quiero dedicar”, hasta hace poco que tuve una plática con mis papás y me di cuenta de muchas cosas.

¿Qué papel juegan los sueños en sus vidas hasta ahora?

M: La importancia de dormir ocho horas, ¡ah verdad! (risas). Considero que el soñar es todo, es magia. Como humanos soñar es lo más chingón que hay, porque cuando cumples un sueño, es cuando creces y evolucionas como persona, porque se abren nuevas puertas, caminos y horizontes, incluso mentales. Soñar es padrísimo, hay que soñar en grande de manera loca.

A: Pienso que también son esas ganas de cumplir un sueño, de ponerte metas y no parar hasta conseguirlas. Seguir adelante. Justo como dice Mau, cuando cumples un sueño, te das cuenta de tus potencias y te sigues proponiendo cosas para cumplir esos sueños.

DESCUBRE LA ENTREVISTA COMPLETA EN LA EDICIÓN DIGITAL E IMPRESA DE NOVIEMBRE 2025.