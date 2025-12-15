Galilea Montijo llegó a “La Casita” de Bad Bunny en su tercer concierto en la CDMX

Los conciertos de Bad Bunny continúan reuniendo a celebridades en “La Casita”, el escenario secundario donde el famoso interpreta la mayor parte de los temas de su setlist. Durante su tercer concierto, las cámaras enfocaron a la conductora Galilea Montijo bailando al ritmo de “Titi me preguntó”, mientras el intérprete se paseaba.

En dicho escenario, ubicado en la zona general B, el intérprete suele mostrar a actores, influencers y celebs de diferentes países del mundo. Galilea no es la primera famosa mexicana invitada en su gira en la CDMX, ya que en el segundo show aparecieron figuras como Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera.

El paso de Bad Bunny por la CDMX, ha sido sin duda un fenómeno musical, que ha reunido a millones de fans y a celebs mexicanas. Además de la conductora del programa “Hoy”, también estuvo el influencer Luisito Comunica, quienes disfrutaron del concierto desde la privilegiada zona: La Casita.