Entretenimiento

Galilea Montijo llegó a “La Casita” de Bad Bunny en su tercer concierto en la CDMX

La conductora fue una de las invitadas especiales del show del puertorriqueño

Diciembre 14, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bad bunny

Bad Bunny fue criticado por arribar a su último concierto montando un caballo

Getty

Los conciertos de Bad Bunny continúan reuniendo a celebridades en “La Casita”, el escenario secundario donde el famoso interpreta la mayor parte de los temas de su setlist. Durante su tercer concierto, las cámaras enfocaron a la conductora Galilea Montijo bailando al ritmo de “Titi me preguntó”, mientras el intérprete se paseaba.

En dicho escenario, ubicado en la zona general B, el intérprete suele mostrar a actores, influencers y celebs de diferentes países del mundo. Galilea no es la primera famosa mexicana invitada en su gira en la CDMX, ya que en el segundo show aparecieron figuras como Diego Boneta, Renata Notni y Ana de la Reguera.

El paso de Bad Bunny por la CDMX, ha sido sin duda un fenómeno musical, que ha reunido a millones de fans y a celebs mexicanas. Además de la conductora del programa “Hoy”, también estuvo el influencer Luisito Comunica, quienes disfrutaron del concierto desde la privilegiada zona: La Casita.

Galilea Montijo Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
