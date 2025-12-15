Suscríbete
Entretenimiento

Bruno Mars sorprende al cantar cover de “Smells Like Teen Spirit” acompañado por Slash y Chad Smith

El cantante encendió el Capitol Theatre de Nueva York con una potente versión del clásico de Nirvana

Diciembre 14, 2025 • 
Tania Franco
Bruno Mars sorprende al cantar Nirvana en vivo y el momento se vuelve viral

Bruno Mars.

Bruno Mars volvió a demostrar por qué es considerado uno de los artistas más versátiles de su generación. Durante una presentación en el Capitol Theatre de Nueva York, el cantante sorprendió al público al interpretar un poderoso cover de “Smells Like Teen Spirit”, uno de los himnos más icónicos de Nirvana.

El momento, captado en video y compartido en redes sociales, rápidamente se volvió viral, no solo por la inesperada elección del tema, sino por la intensidad con la que Mars abordó el clásico del grunge, alejándose de su habitual sonido pop para adentrarse en una energía cruda y eléctrica.

Acompañado por leyendas del rock

La sorpresa fue aún mayor cuando se confirmó que Bruno Mars no estuvo solo en el escenario. El cover contó con la participación de Slash, legendario guitarrista de Guns N’ Roses, y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, una combinación que elevó el momento a una experiencia histórica para los asistentes.

La química entre los músicos y la fuerza de la interpretación provocaron una ovación inmediata, consolidando el performance como uno de los momentos musicales más comentados de la semana.

Bruno Mars Nirvana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
selena-quintanilla.jpeg
Entretenimiento
Falleció el papá de Selena Quintanilla a los 86 años
Diciembre 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift conmueve al entregar millones de dólares a su equipo durante su gira
Entretenimiento
Taylor Swift conmueve al entregar millones de dólares a su equipo durante su gira
Diciembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
Este es el inquietante mensaje que escuchas si llamas al número que aparece en "Stranger Things 5"
Entretenimiento
Este es el inquietante mensaje que escuchas si llamas al número que aparece en “Stranger Things 5"
Diciembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
“Me quiere hacer dejar la música”: Demi Lovato reacciona al álbum LUX de Rosalía
Entretenimiento
“Me quiere hacer dejar la música”: Demi Lovato reacciona al álbum LUX de Rosalía
Diciembre 12, 2025
 · 
Tania Franco
hailee.jpeg
Entretenimiento
Hailee Steinfeld y Josh Allen esperan a su primer bebé juntos
Después de casarse en mayo de este año en Santa Bárbara, la pareja vive una nueva etapa en sus vidas
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carlos-rivera-cynthia-rodriguez.jpeg
Entretenimiento
Carlos Rivera devela su figura en el Museo de Cera de la CDMX
El cantante posó junto a la escultura y junto a su esposa para agradecer la creación de su figura
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2025-12-11 at 3.17.54 PM.jpeg
Entretenimiento
CDMX presenta a sus primeros Host City Supporters rumbo al Mundial 2026
Host City Ciudad de México, se prepara para la próxima Copa del Mundo con un proyecto que incluye tres pilares principales: cultura, entretenimiento y experiencias
Diciembre 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Australia da un giro histórico: prohíben las redes sociales a menores de 16 años
Entretenimiento
Por esta razón Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años
El país oceánico se convierte en pionero con una ley que obliga a eliminar millones de cuentas juveniles
Diciembre 11, 2025
 · 
Tania Franco
madonna alberto guerra
Entretenimiento
Alberto Guerra pone fin a los rumores sobre su relación con Madonna
El actor desató rumores de una supuesta cercanía con la “reina del pop”, luego de que posaron juntos para la sesión de fotos de una revista
Diciembre 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez