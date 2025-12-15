Bruno Mars sorprende al cantar cover de “Smells Like Teen Spirit” acompañado por Slash y Chad Smith

Bruno Mars volvió a demostrar por qué es considerado uno de los artistas más versátiles de su generación. Durante una presentación en el Capitol Theatre de Nueva York, el cantante sorprendió al público al interpretar un poderoso cover de “Smells Like Teen Spirit”, uno de los himnos más icónicos de Nirvana.

El momento, captado en video y compartido en redes sociales, rápidamente se volvió viral, no solo por la inesperada elección del tema, sino por la intensidad con la que Mars abordó el clásico del grunge, alejándose de su habitual sonido pop para adentrarse en una energía cruda y eléctrica.

Acompañado por leyendas del rock

La sorpresa fue aún mayor cuando se confirmó que Bruno Mars no estuvo solo en el escenario. El cover contó con la participación de Slash, legendario guitarrista de Guns N’ Roses, y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers, una combinación que elevó el momento a una experiencia histórica para los asistentes.

La química entre los músicos y la fuerza de la interpretación provocaron una ovación inmediata, consolidando el performance como uno de los momentos musicales más comentados de la semana.