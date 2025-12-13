Taylor Swift conmueve al entregar millones de dólares a su equipo durante su gira

Taylor Swift vuelve a demostrar que su impacto va más allá de la música. En su nueva docuserie The End of An Era, la artista comparte un momento íntimo y profundamente humano: el llamado “Bonus Day”, un día en el que decidió agradecer de forma directa a todas las personas que hicieron posible su histórica gira.

Las cámaras captan las reacciones genuinas de bailarines, técnicos, músicos y personal de producción, muchos de ellos visiblemente conmovidos al recibir sobres con bonos inesperados. Aunque las cantidades exactas aparecen editadas en pantalla, Entertainment Tonight confirmó que Taylor Swift entregó un total de 197 millones de dólares a su equipo a lo largo del tour.

Además, la cantante y compositora escribió notas hechas a mano para cada uno de los miembros de su equipo. Un momento que confirma que, incluso en una carrera marcada por récords, la empatía y el agradecimiento puede ser el mayor logro.