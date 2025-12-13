Suscríbete
Celebramos el cierre de un gran año con Mido Watches en la Posada Hustle Lab

Diciembre 12, 2025 • 
Caras
La temporada decembrina llegó envuelta en brillo e innovación y lo celebramos en un gran evento junto a Mido Watches, la icónica firma relojera suiza que ha conquistado al público por su elegancia atemporal y su ingeniería de precisión, en la posada Hustle Lab 2025, un encuentro que logró reunir a voces influyentes del mundo creativo, empresarial y del entretenimiento en un ambiente íntimo y sofisticado.

El escenario elegido fue el restaurante del hotel Andaz Condesa, un espacio que se ha convertido en punto de referencia para la escena cultural y lifestyle de la Ciudad de México. Entre luces cálidas, mesas impecablemente montadas y detalles que evocaban la magia de la temporada, la cena se convirtió en un encuentro cercano entre amigos, colegas y líderes de tendencias.

Famosos, creadores y personalidades clave se dieron cita para compartir un momento que combinó networking auténtico, buena gastronomía y la celebración de un año de crecimiento. Influencers, emprendedores, celebridades y aliados estratégicos de Hustle Lab convivieron en un ambiente relajado pero impregnado de estilo, donde cada conversación fluía con la energía de nuevos proyectos y colaboraciones por venir.

Durante la velada, Mido Watches sorprendió con una curaduría especial de piezas destacadas, que los invitados pudieron admirar de cerca. Los relojes, símbolo de precisión y carácter, se convirtieron en el complemento perfecto de una noche dedicada al tiempo: el tiempo para agradecer, para crear y para mirar hacia adelante.

La propuesta gastronómica del Andaz Condesa hizo lo propio: una cena de varias etapas que equilibró sabores contemporáneos con guiños a la cocina mexicana, acompañada de mixología creada especialmente para la ocasión. Entre brindis y risas, la Posada Hustle Lab 2025 reafirmó su esencia: ser un espacio donde las ideas se encuentran, las comunidades se fortalecen y el crecimiento colectivo se impulsa con estilo.

La noche cerró con el compromiso de seguir inspirando, innovando y creando conexiones significativas en 2026, dejando claro por qué Hustle Lab y Mido Watches son referentes para una nueva generación que valora tanto la estética como el propósito.

Una posada que no solo celebró la temporada, sino el futuro.

