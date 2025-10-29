Suscríbete
México brilló con la novena edición de Berger Private Experience 2025

October 29, 2025 • 
Caras
La Ciudad de México se convirtió nuevamente en el epicentro de la alta relojería durante la novena edición de Berger Private Experience, un evento que reafirmó su lugar como referente indiscutible del lujo en Latinoamérica. Del 7 al 9 de octubre, coleccionistas, expertos y apasionados del mundo relojero se dieron cita para admirar lo mejor de la industria y vivir experiencias únicas que solo Berger sabe ofrecer.

Este año, la edición alcanzó un nuevo nivel de exclusividad: TAG Heuer y Panerai sorprendieron a los asistentes con actividades diseñadas especialmente para ellos, mientras que Audemars Piguet hizo su esperado debut, brindando una bienvenida a la altura de su prestigioso legado.

Más de 35 casas relojeras de reconocimiento internacional presentaron sus innovaciones, fusionando complicaciones de última generación con la preservación de técnicas tradicionales, una combinación que resaltó el equilibrio entre la modernidad y la historia relojera.

El evento no sólo acercó a los invitados a piezas excepcionales, sino que consolidó la visión de Berger como plataforma que une generaciones de coleccionistas. A lo largo de casi una década, Berger Private Experience ha logrado crear una comunidad apasionada, fomentando el diálogo entre tradición y vanguardia, y reafirmando su compromiso con la excelencia y la innovación.

Para quienes asistieron, cada instante fue una invitación a sumergirse en la precisión, el diseño y la creatividad que definen la alta relojería mundial. México, con Berger como anfitrión, se posicionó nuevamente en el mapa internacional del lujo, demostrando que la pasión por los relojes de colección no conoce fronteras y que la exclusividad puede vivirse de manera cercana, cercana y memorable.

