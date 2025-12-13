Suscríbete
Este es el inquietante mensaje que escuchas si llamas al número que aparece en “Stranger Things 5"

Miles de fans comenzaron a marcar el número que aparece en los primeros minutos de la nueva temporada y esto fue lo que sucedió...

Diciembre 13, 2025 • 
Tania Franco
Desde su estreno, Stranger Things ha demostrado que no es una serie cualquiera. Más allá de la nostalgia, los monstruos del Upside Down y la evolución de sus personajes, la producción de Netflix ha sabido convertir cada temporada en una experiencia inmersiva. La quinta y última temporada no fue la excepción.

En el primer episodio de la temporada 5, titulado “La Misión”, exactamente en el minuto 14:48, aparece un cartel con el rostro de Eleven — interpretada por Millie Bobby Brown — reportada como persona desaparecida. En el aviso se incluye un número telefónico para reportar cualquier pista sobre su paradero, un detalle que no pasó desapercibido para los fans más atentos.

¿Qué sucede cuando marcas el número de Stranger Things?

Miles de espectadores decidieron hacer la prueba y marcar el número que aparece en pantalla, agregando el código internacional +1 para comunicarse con Estados Unidos. Lo inesperado ocurre cuando la llamada sí es contestada.

Al otro lado de la línea, se escucha lo que parece ser un mensaje oficial del Departamento de Policía de Hawkins, el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia. El audio refuerza la narrativa de la serie y coloca al espectador dentro del conflicto principal de la temporada.

Este es el mensaje completo, traducido al español:

“Gracias por comunicarse con el Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente bajo confinamiento para garantizar la seguridad de nuestros residentes.

La Fuerza de Tareas de Emergencia de Hawkins está trabajando estrechamente con la Policía de Hawkins para ayudar a las personas desaparecidas, siendo Jane Hopper una prioridad.

Le pedimos, como ciudadano responsable de Hawkins, que nos ayude en nuestra búsqueda para localizarla.”

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Sin duda, Stranger Things se consolidó como un fenómeno global de la cultura pop. La serie no solo contó una historia sobrenatural, sino que permitió ver crecer a aquellos niños que un día jugaban Dungeons & Dragons en el sótano de Mike y que hoy, ya adultos, enfrentan amenazas que ponen en riesgo al mundo entero.

stranger things Millie Bobby Brown
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
