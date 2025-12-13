Carlos Rivera devela su figura en el Museo de Cera de la CDMX

Carlos Rivera llevó el mismo traje de su figura, que rinde homenaje a su trayectoria. Acompañado de fans y medios, así como de su esposa Cynthia Rodríguez, el intérprete se mostró feliz del recibir este reconocimiento otorgado a artistas cuya trayectoria ha marcado la cultura popular.

Con su característico sentido del humor, Carlos expresó sobre el parecido de la figura, “le dejé mi perfume pa’que huela igual. Ya van a saber exactamente mi medida, mi estatura, todo”, comentó entre risas a través de sus redes sociales.

La figura de Carlos en el recinto llega en un momento de consolidación profesional de su carrera luego de presentarse en escenarios nacionales e internacionales, destacando por su participación en el teatro y en la música, siendo una de las voces más populares del pop mexicano.

Por más de 45 años, el museo ha rendido homenaje a las grandes personalidades de México y del mundo, para preservar la memoria colectiva del país a través de figuras que sorprenden por su realismo y detalle. Son más de 260 personajes distribuidos en 14 salas temáticas, donde los visitantes pueden recorrer la historia, la cultura y más.