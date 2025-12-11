Alberto Guerra pone fin a los rumores sobre su relación con Madonna

Un año después de los rumores de que el actor Alberto Guerra y Madonna tenían un supuesto romance, el actor de la serie aclaró cuál es la relación que tiene con la intérprete. A pesar de las especulaciones que se incrementaron tras los conciertos de Madonna en la Ciudad de México, Guerra se había mantenido al margen hasta ahora que decidió pronunciarse.

En un encuentro con los medios, el actor fue cuestionado sobre su presunta relación con Madonna y negó rotundamente tener un romance con ella. Alberto explicó que él solo coincidió con la cantante durante la sesión de fotos, donde el trato fue profesional en todo momento, sin dar espacio a otro tipo de relación, ni siquiera amistosa.

“No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay”, explicó y añadió que su presencia en el concierto fue por una invitación luego de salir en las fotos. “Sí, me invitó a su concierto, porque yo creo que iba bien con las fotos que acababan de salir... invitó a más gente también”.

Cuestionado sobre si los rumores afectaron su relación con Zuria Vega, dijo, “Siguen y seguirán dudando, el ser humano duda siempre, es normal. Nosotros no escuchamos nada de lo que dicen”.