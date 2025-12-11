Suscríbete
Entretenimiento

Alberto Guerra pone fin a los rumores sobre su relación con Madonna

El actor desató rumores de una supuesta cercanía con la “reina del pop”, luego de que posaron juntos para la sesión de fotos de una revista

Diciembre 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
madonna alberto guerra

Alberto Guerra fue invitado especial en uno de los shows de Madonna en CDMX

Instagram

Un año después de los rumores de que el actor Alberto Guerra y Madonna tenían un supuesto romance, el actor de la serie aclaró cuál es la relación que tiene con la intérprete. A pesar de las especulaciones que se incrementaron tras los conciertos de Madonna en la Ciudad de México, Guerra se había mantenido al margen hasta ahora que decidió pronunciarse.

En un encuentro con los medios, el actor fue cuestionado sobre su presunta relación con Madonna y negó rotundamente tener un romance con ella. Alberto explicó que él solo coincidió con la cantante durante la sesión de fotos, donde el trato fue profesional en todo momento, sin dar espacio a otro tipo de relación, ni siquiera amistosa.

“No hay una amistad, hicimos una colaboración de unas fotos, pero no, definitivamente una amistad no hay”, explicó y añadió que su presencia en el concierto fue por una invitación luego de salir en las fotos. “Sí, me invitó a su concierto, porque yo creo que iba bien con las fotos que acababan de salir... invitó a más gente también”.

Cuestionado sobre si los rumores afectaron su relación con Zuria Vega, dijo, “Siguen y seguirán dudando, el ser humano duda siempre, es normal. Nosotros no escuchamos nada de lo que dicen”.

Alberto Guerra Zuria Vega
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Bad Bunny se cae en su primer concierto en CDMX durante su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour
Entretenimiento
Bad Bunny se cae en su primer concierto en CDMX durante su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour”
Diciembre 11, 2025
 · 
Tania Franco
Hugh Jackman confiesa si volverá a interpretar a Wolverine tras Deadpool & Wolverine
Entretenimiento
Hugh Jackman confiesa si volverá a interpretar a “Wolverine”
Diciembre 10, 2025
 · 
Tania Franco
Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood
Entretenimiento
Jacob Elordi revela lo difícil que puede ser Hollywood
Diciembre 10, 2025
 · 
Tania Franco
bad-bunny-concierto-amazon-residencia.jpg
Entretenimiento
Hoy arrancan los conciertos de Bad Bunny en CDMX
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
beyonce
Entretenimiento
Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitrionas de la Met Gala
Las famosas se convertirán en las protagonistas de la gala más importante de la moda que por tradición se lleva a cabo el primer lunes de mayo
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-bu-cuaron.jpeg
Entretenimiento
Bu Cuarón se defiende de las críticas tras abrir concierto de Dua Lipa
La joven artista, hija del cineasta Alfonso Cuarón abrió el espectáculo en el Estadio GNP Seguros ante miles de asistentes
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares.jpeg
Entretenimiento
Lucerito Mijares cantará “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe
Por tercer año consecutivo, la joven formará parte del festejo en la Basílica de Guadalupe
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zendaya.jpeg
Entretenimiento
Zendaya y Robert Pattinson sorprenden con el primer vistazo de “The Drama”
La nueva película de A24, dirigida por Kristoffer Borgli, llegará a cines el 3 de abril de 2026 y ya promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año
Diciembre 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en Stranger Things 5
Entretenimiento
Así reaccionó Noah Schnapp al descubrir que Will Byers tendría poderes en “Stranger Things 5"
El actor confesó lo inesperado y grandioso que fue el giro que le dieron a su personaje en el volumen 1 de la serie de Netflix
Diciembre 09, 2025
 · 
Tania Franco