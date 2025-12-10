Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán las anfitrionas de la Met Gala

Por primera vez en más de un lustro no habrá hombres organizando una de las noches más importantes del año en la que el Instituto de Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recauda fondos y celebra la apertura de exposición de la primavera, en este caso titulada Arte del Traje (Costume Art).

Después de 10 años, regresará la cantante Beyoncé para liderar la gala luego de un largo tiempo sin pisar la escalinata del Museo. Su última aparición fue en 2016, donde lució un icónico vestido efecto “látex” de Givenchy. Mientras que Kidman y Williams han sido asistentes habituales. El año pasado, Kidman llevó un look de Balenciaga inspirado en siluetas vintage, y Williams eligió un conjunto personalizado de falda de tenis, polo y capa de Lacoste.

Además de las coanfitrionas, se anunció que Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, serán los copresidentes del Comité Organizador de la edición 2026, acompañados por un listado de figuras que representan la cultura contemporánea, como Sabrina Carpenter, Doja Cat, y más.

La nueva expo Costume Art, con curaduría de Andrew Bolton, propone examinar el vínculo esencial entre la vestimenta y el cuerpo humano. La muestra se organizará en diferentes categorías temáticas que explorarán representaciones del cuerpo desnudo, embarazado, envejecido y otras dimensiones corporales.