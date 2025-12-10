Suscríbete
Lucerito Mijares cantará “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe

Por tercer año consecutivo, la joven formará parte del festejo en la Basílica de Guadalupe

Diciembre 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lucero-mijares.jpeg

El 12 de diciembre, varios artistas se dan cita en la Basílica para cantar Las Mañanitas a la Virgen. Por tercera vez, Lucerito y su mamá Lucero formarán parte de esta ocasión especial para los mexicanos.

Hace dos años, Lucero Mijares cantó por primera vez a la Virgen junto a su mamá, con quien interpretó Gloria a ti/ tu serás mi luz. El año pasado, la joven mostró su talento en solitario con el tema de Juan Gabriel Te lo Pido por favor.

Este año volverá al emblemático recinto para cantarle a la morenita en el especial que se transmitirá por Las Estrellas. Su papá, compartió un álbum de fotos de su hija para invitar a la gente a que la vea. “No olviden acompañar a mi nena Lucero Mijares a cantarle Las Mañanitas a nuestra morenita”, escribió.

Para la familia participar en esta fecha es un acontecimiento sumamente especial. El año pasado, la joven dijo durante su serenata, “Virgencita, gracias por todo lo que nos das, cuídanos muchísimo, estoy muy emocionada de estar aquí cantándote”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
