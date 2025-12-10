Suscríbete
Así fue el emotivo encuentro de Michael Bublé con el Papa León XIV

El cantante participó en la sexta edición del “Concierto para los pobres”

Diciembre 09, 2025 
Tania Franco
Michael Bublé y el Papa Leo XIV

El Vaticano vivió un momento especial durante la sexta edición del “Concert for the Poor”, donde Michael Bublé ofreció una presentación como parte de la tradicional celebración navideña. Antes del evento, el cantante fue recibido por el Papa León XIV, con quien intercambió un saludo cordial.

El encuentro tuvo lugar en el Aula Pablo VI, donde artistas y organizadores se reunieron para apoyar esta iniciativa creada para acompañar a las comunidades más vulnerables durante la temporada decembrina. Bublé, uno de los invitados principales, conversó brevemente con el Pontífice, quien agradeció su participación y apoyo al proyecto, el cantante protagonizó su célebre éxito: “L.O.V.E.”

El “Concierto para los pobres” se ha consolidado como una de las actividades navideñas más significativas del Vaticano, combinando música y solidaridad. La presencia de Michael Bublé añadió un toque especial a esta edición, reforzando el espíritu de unión que caracteriza al evento.

