Personalidades

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de las críticas por su triunfo en Miss Universo

La ex reina de belleza expresó su apoyo a la originaria de Tabasco, a dos años de haberse deslindado de la organización de Mexicana Universal

Diciembre 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
lupita jones cirugía

Lupita Jones abordó la polémica actual que atraviesa el triunfo de Fátima Bosch, diciendo, “Yo no mencionaría a Fátima como síntoma de la enfermedad que está atravesando Miss Universo. Sí es muy delicado y muy difícil dar una opinión, porque para donde te muevas vas a pisar un callo... Yo creo que Fátima se puso esa corona desde el momento en que se presentó esa situación con Nawat durante esa reunión que tuvieron en el hotel en Tailandia. Yo creo que, desde ese momento, se convirtió en la candidata más mediática”, dijo en conferencia de prensa.

Jones dijo que el hecho de que Fátima no se quedara callada y alzara la voz tras lo sucedido coin Nawat hizo que diera un mensaje positivo al mundo, especialmente a las mujeres. “Como reina de belleza y como una mujer que sigue involucrada en esto, el mensaje que ella dio me parece súper poderoso y me encantó. Ninguna corona, ningún sueño merece tu dignidad. Entonces si algo te quita tu dignidad vete de ahí. Entonces me pareció poderoso ese mensaje, yo creo que puede marcar un antes y un después en la forma de cómo vemos a las reinas de belleza”.

Sobre la polémica que atraviesa el certamen por las investigaciones en contra del dueño, Raúl Rocha mencionó, “Yo creo que las suspicacias y las acusaciones que haya de que no se ganó de manera legal, honesta, transparente, yo creo que esos alegatos no tienen que ver con ella, tienen que ver con la organización y la forma con la que se ha manejado. Yo creo que hay que ver las cosas por separado”. “Creo que nunca debió llegar a Miss Universo porque su visión para la marca estaba completamente alejada de la misión que tiene Miss Universo, tanto él como Anne, y las situaciones que actualmente lo rodean están en manos de las autoridades...”.

Además, rechazó las acusaciones contra Fátima de que haya comprado la corona por la supuesta relación de negocios entre su padre y el dueño de Miss Universo, “Fátima es quien tiene la corona, yo no creo que haya tenido que ver si hubo algún teje y maneje, no estoy diciendo que lo hubiera, no estoy afirmando nada, ella está por aparte. En dado caso ella se hubiera convertido en una víctima de ese teje y maneje”.

Lupita Jones Miss Universo
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
