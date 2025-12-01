Suscríbete
Personalidades

Fátima Bosch defiende su triunfo en medio de la polémica que rodea a Miss Universo

Tras los señalamientos de fraude en el certamen, la mexicana llegó a Nueva York para defender su corona

Diciembre 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-miss-universo.jpeg

Fátima Bosch, la mexicana que se coronó como la mujer más bella del mundo, inició un nuevo capítulo como representante global del certamen. Bosch llegó al aeropuetto de Newark luego de días marcados por la polémica que ha rodeado al certamen.

La mexicana originaria de Tabasco, declaró su emoción por representar a México, “portar el nombre de mi país es una de las mayores responsabilidades que he asumido en mi vida”.

Sobre los rumores de fraude en Miss Universo, que comenzaron tras las declaraciones del exjurado Omar Harfouch y la investigación de la Fiscalía contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo por varios delitos, además de los contratos de Pemex con Raúl, mientras el padre de la ganadora Bernardo Bosch, era asesor en Pemex, Fátima abordó las preguntas de los medios diciendo, “cuando hay una verdad clara no es necesario estar defendiéndose constantemente. Sin embargo, al tener una voz, también es importante usarla. Aprovecho este espacio para decir que muchas personas saben que todo lo que se ha dicho sobre mí es completamente falso. Mi triunfo generó polémica, pero cuando alguien rompe moldes y estereotipos, como lo está haciendo hoy Miss Universo, eso suele incomodar”.

Fátima Bosch Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
María Elena Torruco Garza
Personalidades
María Elena Torruco alcanza doble triunfo internacional con su libro “Bienvenidos a mi Mesa”
Noviembre 30, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-29 at 7.48.22 PM (1).jpeg
Personalidades
Nicole Peña celebra su graduación junto a sus hermanos
Noviembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Inna Moll y Carlos Frettlohr (2).jpg.jpeg
Personalidades
Miss Chile se compromete con empresario mexicano tras su paso por Miss Universo 2025
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-portugal.jpeg
Entretenimiento
Miss Portugal lanza acusación contra Miss Universe por excluir a mamás casadas y con hijos
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
papas-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch aclara polémica tras el triunfo de Miss Universo
Bernardo Bosch emitió un comunicado donde aclara su situación legal con Pemex y los supuestos negocios que lo vincularon con Raúl Rocha, presidente de MU
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Eugenia Rodríguez Cantú
Personalidades
Eugenia Rodríguez Cantú nos habla de su familia, emprendimiento y su novio Tony Slim Jr
No es cualquier portada, es la primera en su historia y la de nuestro 23 aniversario. De la mano de Chopard, la empresaria regia nos platica todo sobre su vida personal y amorosa
Noviembre 25, 2025
 · 
Camila Torre Forcén
chiara-ferragni-fiscalia.jpg
Personalidades
Fiscalía pide un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni, acusada de estafa agravada
La influencer italiana de 38 años está acusada de realizar campañas promocionales engañosas entre 2021 y 2022
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
copropietaria-miss-universo-arresto-tailandia.jpeg
Entretenimiento
Emiten orden de arresto en Tailandia contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo
Un tribunal de Tailandia emitió esta orden en relación con un supuesto fraude por casi un millón de dólares
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-estonia-renuncia-miss-universo.jpeg
Entretenimiento
Brigitta Schaback renuncia a su título como Miss Universe Estonia 2025
La modelo decidió abandonar su título tras afirmar que sus valores personales y su forma de trabajar no coinciden con los de la organización de Miss Universe ni con los de su directora nacional, Natalie Korneitsik
Noviembre 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez