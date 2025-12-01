Tras el éxito de Wicked, anuncian precuela en 2026 inspirada en Galinda

El autor de la novela original, Gregory Maguire, publicará el nuevo libro titulado Galinda: A Charmed Childhood en septiembre de 2026 bajo el sello HarperCollins. Según el medio especializado Deadline promete contar los orígenes del personaje interpretando recientemente por Ariana Grande.

Galinda será representada como una niña “consentida e ignorada” la menor de cuatro hermanos, cuando su padre empieza a enfrentar crisis políticas y sociales ella comenzará a desarrollar su propia personalidad.

El anuncio de este nuevo libro llega en un momento de gran éxito, coincidiendo con el estreno de la segunda parte de la adaptación cinematográfica de Wicked, aunque por el momento no hay planes confirmados para una adaptación cinematográfica de esta precuela.