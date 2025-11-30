Suscríbete
¡Dua Lipa ya está en México! La emoción se desborda a días de sus conciertos y la apertura de su taquería

La cantante fue vista en el restaurante “Contramar” junto a Callum Turner, disfrutando de la CDMX antes de arrancar sus shows

Dua Lipa fue vista en Contramar junto a Callum Turner en CDMX

Dua Lipa ya se encuentra en la Ciudad de México y la emoción entre sus fans está en su punto más alto. La artista británica eligió al país para cerrar su Radical Optimism Tour, con tres conciertos programados para los días 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Durante esta gira, Dua Lipa ha enamorado aún más al público latino cantando una canción sorpresa en cada concierto, y en países de habla hispana suele elegir temas en español. Su interpretación más reciente —“Antología” de Shakira en Bogotá— generó una ola de reacciones y elevó las apuestas sobre cuál será la sorpresa que ofrecerá en México.

Además, Dua ha mostrado un vínculo especial con el país, al anunciar que abrirá su propia taquería durante su estancia en el país, además está estudiando español. Lo que hace que siga conectando de forma auténtica con su audiencia mexicana, que la recibe con un cariño masivo cada vez que vuelve.

