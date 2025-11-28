Suscríbete
Entretenimiento

Lo que tienes que saber de los conciertos de Dua Lipa en CDMX

La cantante regresará a México en los próximos días, como parte de su gira The Radical Optimism Tour

Noviembre 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-precios-conciertos-mexicojpg

Dua Lipa

FACEBOOK

Dua Lipa volverá a nuestro país para presentarse el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, recinto que pisó por última vez la última vez que visitó nuestro país. Se espera que los conciertos den inicio a las 9 de la noche y cuenten con grandes sorpresas.

De acuerdo con los temas que ha interpretado en sus conciertos de la gira, este es el posible setlist que interpretará la famosa, además de sus sorpresivos covers que enamorado a los fans de distintos lugares del mundo.

  • Training Season
  • End of an Era
  • Break My Heart
  • One Kiss
  • Whatcha Doing
  • Levitating
  • These Walls
  • Maria
  • Physical
  • Electricity
  • Hallucinate
  • Illusion
  • Falling Forever
  • Happy for You
  • Love Again
  • Anything for Love
  • Be the One
  • New Rules
  • Dance the Night
  • Don’t Start Now
  • Houdini

La expectativa por ver a Dua Lipa en la Ciudad de México se ha disparado, generando una alta demanda para adquirir boletos. Dua se presentará por tercera vez en México, su primera aparición fue en 2017 en el Corona Capital, después, regresó en 2022, y ahora, tendrá tres fechas, como parte de su gira, la cual ya visitó diferentes ciudades de Latinoamérica y ahora es el turno de México.

Dua Lipa
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena tras la pérdida de una mamá
Entretenimiento
La entrevista de Aislinn Derbez y Camila Sodi que hoy resuena, acerca de la pérdida de una mamá
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
Así han crecido los niños de Stranger Things
Entretenimiento
Así han crecido los niños de Stranger Things
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
miss-portugal.jpeg
Entretenimiento
Miss Portugal lanza acusación contra Miss Universe por excluir a mamás casadas y con hijos
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sergio-andrade-reaparece-en-españa-hospitalizado-pancreatitis.png
Entretenimiento
Sergio Andrade reaparece a 20 años de haber salido de prisión
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
victoria-ruffo-bautizo-tessa.jpg
Entretenimiento
Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas de la mano de José Alberto “El Güero” Castro
Tras una pausa de varios años, la actriz está lista para volver a protagonizar los melodramas en la televisión mexicana
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-electrocutada.jpg
Entretenimiento
Katy Perry sale victoriosa de la demanda contra Carl Westcott por su casa en Montecito
Un juez concedió a la cantante casi 2 millones de dólares en daños y perjuicios por la casa de Montecito valorada en 15 millones de dólares que le compró hace cinco años a Carl Westcott
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira.jpg
Entretenimiento
Shakira anuncia nuevas fechas en México para 2026
La cantante colombiana volverá al Estadio GNP Seguros el 27 de febrero
Noviembre 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Copy of SHOT_01_062_credit_ David Black.jpg
Entretenimiento
Dua Lipa abrirá su taquería en CDMX
La cantante no solo ofrecerá conciertos en la CDMX, sino que también dará sorpresas
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
CHRIS UCKERMANN SHOWCASE-4.jpg
Entretenimiento
Christopher Uckermann presenta su nueva propuesta musical
Christopher Uckermann sorprendió al público con una presentación sin precedentes de su nuevo material Perdido en los Graves, en un evento que combinó música, narrativa visual y un recorrido sensorial profundamente inmersivo
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez