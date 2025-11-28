Lo que tienes que saber de los conciertos de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa volverá a nuestro país para presentarse el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, recinto que pisó por última vez la última vez que visitó nuestro país. Se espera que los conciertos den inicio a las 9 de la noche y cuenten con grandes sorpresas.

De acuerdo con los temas que ha interpretado en sus conciertos de la gira, este es el posible setlist que interpretará la famosa, además de sus sorpresivos covers que enamorado a los fans de distintos lugares del mundo.



Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

La expectativa por ver a Dua Lipa en la Ciudad de México se ha disparado, generando una alta demanda para adquirir boletos. Dua se presentará por tercera vez en México, su primera aparición fue en 2017 en el Corona Capital, después, regresó en 2022, y ahora, tendrá tres fechas, como parte de su gira, la cual ya visitó diferentes ciudades de Latinoamérica y ahora es el turno de México.