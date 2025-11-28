Lo que tienes que saber de los conciertos de Dua Lipa en CDMX

Dua Lipa volverá a nuestro país para presentarse el 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, recinto que pisó por última vez la última vez que visitó nuestro país. Se espera que los conciertos den inicio a las 9 de la noche y cuenten con grandes sorpresas.
De acuerdo con los temas que ha interpretado en sus conciertos de la gira, este es el posible setlist que interpretará la famosa, además de sus sorpresivos covers que enamorado a los fans de distintos lugares del mundo.
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
- New Rules
- Dance the Night
- Don’t Start Now
- Houdini
La expectativa por ver a Dua Lipa en la Ciudad de México se ha disparado, generando una alta demanda para adquirir boletos. Dua se presentará por tercera vez en México, su primera aparición fue en 2017 en el Corona Capital, después, regresó en 2022, y ahora, tendrá tres fechas, como parte de su gira, la cual ya visitó diferentes ciudades de Latinoamérica y ahora es el turno de México.