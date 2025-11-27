Suscríbete
Entretenimiento

Katy Perry sale victoriosa de la demanda contra Carl Westcott por su casa en Montecito

Un juez concedió a la cantante casi 2 millones de dólares en daños y perjuicios por la casa de Montecito valorada en 15 millones de dólares que le compró hace cinco años a Carl Westcott

Noviembre 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
katy-perry-electrocutada.jpg

Días después de que Katy Perry compró la propiedad al empresario estadounidense de 86 años Carl Westcott intentó retirarse del trato, alegando que estaba incapacitado cuando firmó los papeles debido a que había tomado analgésicos para recuperarse de una reciente operación. Sin embargo, un juez que supervisó el caso en Los Ángeles, incluyó que en mayo del año pasado, Westcott estaba en su sano juicio y no presentó “ninguna prueba convincente de que careciera de la capacidad para celebrar contratos inmobiliarios”.

La batalla legal que inició desde 2020, está llegando a su fin luego de que el juez dictaminó a favor de Katy, quien en 26 de agosto de dicho año, junto a Orlando Bloom compró una casa de 15 millones de dólares en la exclusiva localidad de Montecito, en California, lugar donde también residen los duques de Sussex y Oprah Winfrey.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, con fecha del 25 de noviembre, la justicia determinó darle la razón a la artista que recibirá 1.84 millones de dólares en daños y perjuicios por la pérdida de ingresos por alquiler, tras años de demandas y contrademandas. Katy había presentado una contrademanda en la que solicitaba 3.25 millones de dólares en supuestas pérdidas de ingresos por alquiler, otros 2,2 millones de dólares por reparaciones y 3 millones de dólares en honorarios legales.

Katy Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Copy of SHOT_01_062_credit_ David Black.jpg
Entretenimiento
Dua Lipa abrirá su taquería en CDMX
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
CHRIS UCKERMANN SHOWCASE-4.jpg
Entretenimiento
Christopher Uckermann presenta su nueva propuesta musical
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mama-de-aislinn-derbez.jpeg
Entretenimiento
Aislinn Derbez y su familia despiden a Gabriela Michel en privado
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-boda.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez cobró esta millonaria cifra por cantar en la boda india del año
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bruce-willis-1200x675.jpg
Entretenimiento
Familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia después de su muerte
La salud del actor se ha deteriorado desde que fue diagnosticado en 2023 con afasia y demencia
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eva-green-merlina.jpg
Entretenimiento
Eva Green será la tía Ophelia en la tercera temporada de Merlina en Netflix
La actriz se incorpora a la serie como el personaje de la enigmática y problemática hermana de Morticia Addams
Noviembre 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Entretenimiento
Ella es la doble de Ariana Grande en Wicked y su parecido es asombroso
Mollie de Mesa es la doble de riesgo y cuerpo de baile que acompañó a Ariana Grande en las 2 películas
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift lanza "The Fate of Ophelia" en un inesperado remix con The Chainsmokers
Entretenimiento
Taylor Swift lanza “The Fate of Ophelia” en un inesperado remix con The Chainsmokers
La cantante sorprendió a sus fans al anunciar una nueva versión del tema
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Vadhir Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel
Entretenimiento
Vadhir Derbez pide empatía tras la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez
Así respondió Vadhir Derbez a las críticas por no publicar sobre el fallecimiento de la mamá de Aislinn
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco