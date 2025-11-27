Katy Perry sale victoriosa de la demanda contra Carl Westcott por su casa en Montecito

Días después de que Katy Perry compró la propiedad al empresario estadounidense de 86 años Carl Westcott intentó retirarse del trato, alegando que estaba incapacitado cuando firmó los papeles debido a que había tomado analgésicos para recuperarse de una reciente operación. Sin embargo, un juez que supervisó el caso en Los Ángeles, incluyó que en mayo del año pasado, Westcott estaba en su sano juicio y no presentó “ninguna prueba convincente de que careciera de la capacidad para celebrar contratos inmobiliarios”.

La batalla legal que inició desde 2020, está llegando a su fin luego de que el juez dictaminó a favor de Katy, quien en 26 de agosto de dicho año, junto a Orlando Bloom compró una casa de 15 millones de dólares en la exclusiva localidad de Montecito, en California, lugar donde también residen los duques de Sussex y Oprah Winfrey.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, con fecha del 25 de noviembre, la justicia determinó darle la razón a la artista que recibirá 1.84 millones de dólares en daños y perjuicios por la pérdida de ingresos por alquiler, tras años de demandas y contrademandas. Katy había presentado una contrademanda en la que solicitaba 3.25 millones de dólares en supuestas pérdidas de ingresos por alquiler, otros 2,2 millones de dólares por reparaciones y 3 millones de dólares en honorarios legales.