Disney Frozen x Pandora: joyas que iluminan la temporada con el brillo de la magia y la fuerza del invierno

La magia del invierno regresa con un nuevo brillo. Pandora presenta su colección Disney Frozen, una línea que combina diseño artesanal, refinamiento invernal y la emoción de una historia que ha conquistado generaciones.

Inspirada en el universo de Frozen, esta colección reinterpreta los símbolos más icónicos de la película en joyas que capturan el equilibrio entre poder y sensibilidad. Cada pieza evoca la esencia de los personajes y los valores que los definen: la fuerza de Elsa, la esperanza de Anna y la alegría de Olaf, plasmados en charms y colgantes elaborados en plata esterlina y decorados con cristales azules brillantes que reflejan la luz como copos de nieve suspendidos.

Detalles que conectan con la temporada

Los nuevos diseños incorporan formas inspiradas en el hielo, tonos fríos y texturas que evocan la serenidad del invierno. Esta propuesta de Disney x Pandora invita a acompañar la temporada con piezas que reflejan el encanto de los paisajes nevados y la calidez de los vínculos que nos unen.

Cada joya es una invitación a redescubrir la fuerza interior y la magia que puede encontrarse incluso en los momentos más tranquilos del año.