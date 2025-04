Zuhe Romero habla de su emprendimiento: moda deportiva que celebra cuerpos reales, mujeres auténticas y un futuro sostenible

Zuhe Romero nos habla de su emprendimiento para empoderar a la mujer a través de la moda deportiva; una marca pensada para la mujer real, dinámica y segura de sí misma.

¿Qué es lo que diferencia a ZUHE de otras en el mercado?

Cada prenda está concebida para acompañar a la mujer actual en su día a día, desde la intensidad de una rutina de ejercicio hasta un look casual lleno de estilo. Su diferenciador radica en su enfoque holístico: combina telas de altísima calidad fabricadas por ellos mismos, cortes favorecedores y detalles únicos que no sólo priorizan el confort, sino que celebran la fuerza y diversidad femenina. Además, su producción consciente y su comunicación real, que muestra mujeres auténticas y diversas, consolidan su esencia como un estilo de vida, no una tendencia pasajera.

“Nació con la convicción de que la ropa deportiva no debe ser solo funcional, sino un reflejo auténtico de la mujer que la lleva puesta. Lo que nos distingue es ese compromiso profundo por crear piezas que no solo acompañan tu ritmo, sino que realzan tu esencia. Nuestras prendas combinan cortes favorecedores, telas de alta calidad y detalles únicos que permiten a cada mujer sentirse cómoda, segura y estilizada sin renunciar a su autenticidad. Además, apostamos por mostrar mujeres reales en nuestras campañas: diferentes edades, cuerpos, estilos y experiencias. Queremos que todas encuentren un espacio donde puedan verse reflejadas y celebradas”.

¿Cómo nació la firma?

De una búsqueda personal por crear algo auténtico. Zuhe Romero, su fundadora, notó que muchas marcas de ropa deportiva dejaban de lado la verdadera esencia de las mujeres: su fuerza, versatilidad y autenticidad. Así, decidió lanzar una firma que trascendiera la moda y apostara por el bienestar integral, una marca donde el estilo, la comodidad y la autoexpresión fueran indivisibles.

“Nació de mi propia búsqueda personal. Siempre fui una mujer activa, pero sentía que la ropa deportiva que encontraba en el mercado no me representaba del todo: o sacrificaba comodidad por estilo, o viceversa. Me di cuenta de que muchas mujeres como yo querían sentirse bien consigo mismas en todos los aspectos de su día, sin tener que cambiar de outfit o adaptarse a estándares irreales. Fue ahí cuando decidí crear una marca que respondiera a esa necesidad real. Surgió como una marca que entiende a la mujer moderna: versátil, auténtica, con mil roles y con ganas de vivir cómoda, estilizada y poderosa. Desde entonces, cada colección que lanzamos es un reflejo de esa visión”.

¿Por qué es tan importante la comodidad?

La comodidad es sinónimo de libertad. La filosofía de la marca entiende que una mujer empoderada debe sentirse cómoda en su propia piel, sin restricciones. Por eso, cada prenda está diseñada para ofrecer soporte, adaptabilidad y suavidad, sin sacrificar el estilo. Desde el tejido hasta el corte, todo se cuida para que acompañe el ritmo dinámico de sus clientas, permitiéndoles enfocarse en lo importante: ser ellas mismas.

“Para nosotras, la comodidad no es negociable, es la base de todo. Sabemos que una mujer que se siente cómoda puede conquistar cualquier reto, desde una intensa rutina de ejercicio hasta una jornada laboral o un plan casual con amigas. Por eso, seleccionamos cuidadosamente materiales premium, producimos nuestra propia tela con tecnología de secado rápido y compresión adecuada, y diseñamos cortes que favorecen la silueta sin limitar el movimiento. La comodidad es una forma de empoderar, porque cuando te sientes bien en tu propia piel, te proyectas con seguridad y autenticidad”.

¿Qué le dirías a las mujeres para que vistan estas prendas?

Las invitaríamos a descubrir una nueva forma de verse y sentirse. Nuestras prendas no solo siguen las tendencias, sino que están pensadas para que cada mujer se sienta poderosa, cómoda y fiel a su esencia. Queremos ser esa segunda piel que acompaña sus días, reflejando su autenticidad y celebrando su individualidad.

“Les diría que no es solo ropa deportiva, es una experiencia. Es vestirte cada mañana con la certeza de que no tienes que encajar en ningún molde, porque la prenda se adapta a ti y no al revés. Queremos que cada mujer se mire al espejo y reconozca la fuerza, la autenticidad y la belleza que hay en ella, sin filtros ni imposiciones”.

¿Crees que promueves el empoderamiento?

Sin duda alguna. Entendemos que el empoderamiento comienza por cómo te ves y cómo te sientes. Por ello, nuestra marca celebra a mujeres reales, con historias distintas, cuerpos únicos y estilos propios. Nos alejamos de los estándares tradicionales para darle espacio a la diversidad y autenticidad. Más que vestir cuerpos, queremos vestir confianza, libertad y autoaceptación, convirtiéndonos en cómplices del crecimiento personal de cada mujer.

“Definitivamente, el empoderamiento es uno de los pilares. Desde el diseño de nuestras prendas hasta la manera en que nos comunicamos, buscamos que cada mujer se sienta vista, valorada y libre de ser quien realmente es. No seguimos estereotipos; celebramos la diversidad y la autenticidad. Hemos visto cómo muchas clientas nos comparten que sienten un cambio no solo en su look, sino en su actitud: se sienten fuertes, cómodas, seguras. Y para nosotras, eso es empoderar: darles las herramientas para que se reconecten con su esencia, con su cuerpo y con su poder personal”.