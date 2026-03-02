Revista
Personalidades

Charles Leclerc y su esposa Alexandra publican las primeras fotos de su boda

El piloto de la Fórmula 1 y la influencer celebraron su enlace íntimo en Mónaco

Marzo 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-alexandra-boda-fotos.jpeg

El 28 de febrero quedó marcado como una fecha muy especial para Charles Leclerc y Alexandra, quienes celebraron su boda civil, comenzando oficialmente un nuevo capítulo juntos.

Ayer se dieron a conocer las primeras imágenes y videos de los novios a bordo de un clásico Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, valorado en unos 11.4 millones de dólares, circulando en una pintoresca carretera, tan solo días antes del arranque de la temporada 2026 de la F1.

A la boda únicamente asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Aunque hasta ayer no se había confirmado que fueran marido y mujer, por la noche, la modelo e influencer agregó a su nombre en Instagram su apellido de casada, lo que confirmó que se había dado el “sí, quiero” con el piloto.

En las primeras fotos que se revelaron, Alexandra llevaba un ramo de flores y un vestido nupcial, mientras que Leclerc optó por un traje elegante claro.

Ahora, ambos compartieron oficialmente las imágenes de su enlace, en las que se aprecia a Alexandra luciendo un vestido del diseñador Paolo Sebastián de escote corazón con un peinado recogido y un ramo de flores, además complementó su look con un precioso collar y el anillo de compromiso que le dio Leclerc en noviembre, una pieza de alta joyería con un diamante de talla ovalada, valuada en más de 500,000 dólares.

Como era de esperarse, su inseparable perrito Leo fue testigo de su unión y estuvo presente en la ceremonia.

Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
