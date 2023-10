María Sorté revela cómo es su relación con Omar García Harfuch, su hijo

En una sincera entrevista, María Sorte habló sobre su relación con su hijo, Omar García Harfuch, quien aspira a ser candidato para la gubernatura de la Ciudad de México. “Mira nada más, toda una carrera de casi 50 años, y de repente viene tu muchacho y ya ahora soy la mamá de… o sea, ya no es ¡mar, el hijo de… ahora yo, María Sorté, soy la mamá de Omar García Harfuch”, dijo la actriz.

En la conversación, la coprotagonista de Vencer la culpa, habló sobre cómo, desde muy joven, su hijo mostró interés en el bienestar social. “Yo lo llevaba a las ciudades perdidas, a repartir juguetes o a repartir comida en navidades y él, chiquito, iba con los niños. Lo notaba yo después triste… ¿Por qué? Porque si tú concientizar a los niños desde chiquitos de qué es lo que está viviendo tu país, ¡amas a tu país y quieres ayudarlo!”, dijo en el programa Todo para la Mujer, con Maxine Woodside.

“Tú lo que quieres es que tus hijos hagan un buen papel, a lo que se dediquen, pero que hagan un buen papel. Te cambian la vida, pero es lo que queremos para nuestros hijos, que en lo que hagan se comprometan”, contó la también cantante y agregó: “Desde jovencito, ¿te imaginas a cuántas personas no metió a la cárcel?, ¿cuántos intereses no pisó?, entonces, ¿cuántos enemigos tiene ahora? Es muy difícil porque es un hombre que ama a su país, se duele desde chiquito de las condiciones en las que vive su gente”.

¿Es difícil ser mamá de Omar García Harfuch?

“Sí, es difícil. Él, desde muy joven, quiso estar en la policía y fue ascendiendo, escalando peldaños. Él llegaba feliz de la vida cuando rescataba víctimas de secuestro, sobre todo niñas, niños, mujeres. Para él era ‘wow’, todo me lo platicaba”, respondió María Sorté, al ser cuestionada sobre qué tan complejo es ser mamá de un político.

Sobre si alguna vez le ha pedido a Omar que cambie de profesión, la actriz dijo: “Miles de veces. Yo le dije, mira hijo, ahorita hay mucha gente de tus compañeros, mucha gente que te aplaude, pero creo que tu carrera es horrible. La cuestión política es espantosa… esa gente que hoy te aplaude, mañana te va a tirar el zarpazo, porque estás afectando intereses”.

Incluso, contó la anécdota de cómo un integrante del ejército le pidió que hiciera lo posible porque su hijo se alejara de la policía. “Cuando Omar comenzó, un General me fue a ver a Previsión Social y me dijo: ‘señora, dígale a su hijo que se salga, por favor, se lo pido. Dígale, haga todo lo posible, porque ya no hay hombres con palabra’. Hay muchas traiciones y yo le dije si estaba consciente de eso, pero esa es su pasión”, confesó.