Estas son las cédulas profesionales de Omar García Harfuch, ¿qué estudió?

Omar García Harfuch, conocido por su reciente participación como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y su registro en el proceso interno de Morena para la candidatura de la Jefatura de la CDMX en las elecciones de 2024, cuenta con una sólida formación académica.

García Harfuch es originario de Cuernavaca, Morelos, y ha dedicado una parte significativa de su vida al ámbito de la seguridad pública. En cuanto a su educación, ha obtenido dos licenciaturas y una maestría en Administración Pública. A continuación, se detalla su nivel de estudios:

¿Qué estudió Omar García Harfuch?

Estos son los estudios del exjefe de la policía capitalina y actual aspirante a la candidatura de gobierno.

Licenciatura en Derecho: Omar García Harfuch cursó su primera licenciatura en Derecho en la Universidad Continental.

Licenciatura en Seguridad Pública: Posteriormente, ingresó a la Universidad del Valle de México (UVM), donde obtuvo una segunda licenciatura, esta vez en Seguridad Pública.

Maestría en Administración Pública: Además de sus licenciaturas, García Harfuch completó una maestría en Administración Pública, también en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael.

De acuerdo con una consulta en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública (SEP), estas son las tres cédulas profesionales que avalan los estudios de Omar García.

Las cédulas profesionales de García Harfuch SEP

Su formación académica no se limita solo a su nivel de licenciatura y maestría. Omar García Harfuch ha buscado mejorar su conocimiento y habilidades a lo largo de su carrera. Ha participado en diversos cursos y diplomados, incluyendo el “Senior Executive in National and International Security” de la Universidad de Harvard.

Además, su experiencia profesional incluye la colaboración con agencias de seguridad de renombre internacional. Por ejemplo, se unió al FBI para tomar el “Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden de Gobierno de la República Mexicana” en Quantico, Virginia. También participó en el “Narcotics Unit Commanders Course” de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

La carrera política de Omar García Harfuch comenzó después de sus estudios superiores y su experiencia en la Policía Federal. A lo largo de los años, ha ocupado diversos cargos en el ámbito de la seguridad pública, incluyendo el de jefe de departamento de la coordinación de inteligencia para la prevención del delito y coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero.

Ha recibido reconocimientos por su labor policial y ha desempeñado roles clave en instituciones como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su trayectoria culminó con su nombramiento como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en 2019. Sin embargo, en septiembre de este año, anunció su separación de este cargo para participar en el proceso interno de Morena con el objetivo de competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2024.