Catherine O’Hara gana premio póstumo en los Actor Awards 2026

Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años tras sufir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad base, ganó el premio póstumo como Mejor Actriz en serie de comedia por su actuación en “The Studio”, entregado por el sindicato SAG.ADTRA, recibido en su nombre por su coprotagonista Seth Rogen, quien dedicó unas emotivas palabras a la intérprete y provocó una ovación prolongada entre los asistentes.

Rogen, quien también ganó a Mejor Actor Masculino en una serie de comedia, expresó, “sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de sus compañeros actores, a quienes sé que respetaba muchísimo; era una gran admiradora de todos ustedes. Obviamente, ya saben, he estado reflexionando sobre el tiempo que tuve la suerte de pasar con ella, trabajando con ella, y algo que me ha maravillado estas últimas semanas es su capacidad de ser generosa, amable y cortés, sin jamás minimizar su propio talento ni su capacidad de contribuir al trabajo que estábamos haciendo; demostró que se puede ser un genio y ser amable, y que una de esas cosas no tiene por qué ir e detrimento de la otra, de ninguna manera”, expresó.

Getty Images.

La actriz fue nominada junto a Kathryn Hahn, su compañera en “The Studio”, así como con Jenna Ortega por “Wednesday”, Jean Smart por su atuación en “Hacks” y Kriste Wig y su aparición en “Palm Royale”, pero fue O’Hara, quien se llevó el reconocimiento.

Para finalizar, Roger hizo una petición a todos de acercar a las nuevas generaciones el trabajo de Catherine, “si tienen gente en sus vidas que no conoce su trabajo, ya sean niños, o simplemente gente desconectada, o tonta, o algo así, simplemente muéstrenles a O’Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en “Beetlejuice”, muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en “Best in show”, y haciendo ese gesto increíble de cojear, y díganle a la gente, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara y que tuvimos suerte de vivir en un mundo donde ella, en general, compartió su talento con nosotros”.