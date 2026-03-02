Eiza González encanta con su look en los SAG Actor Awards 2026

Eiza González acudió a la ceremonia que anteriormente se llamaba SAG Awards, del Sindicato de Actores de Cine y Televisión, que reconoce lo más destacado del cine y la televisión cada año. Para la ocasión, la actriz llevó un estilismo de corte clásico.

La artista eligió un diseño en color negro de escote strapless y silieta columna, decorado con lentejuelas y un moño a la altura del pecho, un look de la colección Otoño-Invierno 2025 de Armani Privé.

Su pelo lo llevó suelto, con un peinado de partido de lado y ondas suaves. Su makeup, con labios color rojo y sombras en tonos terracota suave.

Además de Eiza, desfilaron por la alfombra de la ceremonia 32 que se llevó a cabo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, actrices como Teyana Taylor y Emma Stone.