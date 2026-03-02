Revista
Entretenimiento

Eiza González encanta con su look en los SAG Actor Awards 2026

La actriz derrochó guapura y elegancia con un vestido negro clásico en la alfombra roja previo a la ceremonia de los Actor Awards

Marzo 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalezjpeg

Eiza González acudió a la ceremonia que anteriormente se llamaba SAG Awards, del Sindicato de Actores de Cine y Televisión, que reconoce lo más destacado del cine y la televisión cada año. Para la ocasión, la actriz llevó un estilismo de corte clásico.

La artista eligió un diseño en color negro de escote strapless y silieta columna, decorado con lentejuelas y un moño a la altura del pecho, un look de la colección Otoño-Invierno 2025 de Armani Privé.

eiza-gonzalezjpeg

Su pelo lo llevó suelto, con un peinado de partido de lado y ondas suaves. Su makeup, con labios color rojo y sombras en tonos terracota suave.

Además de Eiza, desfilaron por la alfombra de la ceremonia 32 que se llevó a cabo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, actrices como Teyana Taylor y Emma Stone.

Eiza González
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
rosalia-premio.jpeg
Entretenimiento
Rosalía gana el premio a artista internacional del año en los Brit Awards 2026
Febrero 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se habrían casado en Mónaco
Entretenimiento
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se habrían casado en Mónaco
Febrero 28, 2026
 · 
Tania Franco
britney spears ben affleck
Entretenimiento
El día en el que Britney Spears predijo el éxito global de Shakira
Febrero 28, 2026
 · 
Tania Franco
Kendall Jenner y Nicholas Galitzine encienden rumores tras su aparición juntos en Milán
Entretenimiento
Kendall Jenner y Nicholas Galitzine encienden rumores tras sentarse juntos en Milán
Febrero 27, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuándo es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX?
Entretenimiento
¿Cuándo es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX?
La cantante regresa a uno de los escenarios más emblemáticos de México para reencontrarse con el público que ha marcado su carrera y celebrar el vínculo especial que mantiene con el país
Febrero 20, 2026
 · 
Tania Franco
Hilary Duff y las red flags que usuarios señalan sobre Matthew Koma tras el drama con Ashley Tisdale
Entretenimiento
Hilary Duff y las red flags que usuarios señalan sobre Matthew Koma tras el drama con Ashley Tisdale
En medio de rumores y teorías en redes, la actriz habló del incómodo momento mediático y dejó ver cómo lo vivió mientras defendía su postura y su matrimonio
Febrero 27, 2026
 · 
Tania Franco
eiza-gonzalez-mexico.jpg
Entretenimiento
Eiza González rompió el silencio sobre su lucha con los trastornos alimenticios
La actriz dijo que durante su adolescencia se desencadenaron desordenes alimenticios
Febrero 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
karla-sofia-carlos-gascon-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Quién era antes Karla Sofía Gascón? Sus 6 películas y series más famosas antes de ser mujer
La protagonista de “Emilia Pérez” ya había construido una sólida carrera actoral antes de su transición
Enero 26, 2025
 · 
Laura Reyes