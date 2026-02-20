Revista
Entretenimiento

¿Cuándo es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

La cantante regresa a uno de los escenarios más emblemáticos de México para reencontrarse con el público que ha marcado su carrera y celebrar el vínculo especial que mantiene con el país

Febrero 20, 2026 • 
Tania Franco
Instagram: Shakira.

Shakira anunció que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, un gesto con el que busca agradecer el cariño y apoyo que el público mexicano le ha brindado a lo largo de los años. El espectáculo se llevará a cabo el 1 de marzo a las 8:00 p.m., y promete convertirse en uno de los eventos musicales más multitudinarios del año en la capital.

¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, y quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir.
Shakira.

Además, la artista confirmó que parte del show será transmitido en vivo a través de sus canales oficiales, permitiendo que fans de distintas partes del mundo se sumen a esta celebración. Un regreso esperado que reafirma la profunda conexión de Shakira con México y su gente.

