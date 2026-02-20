¿Cuándo es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

Shakira anunció que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, un gesto con el que busca agradecer el cariño y apoyo que el público mexicano le ha brindado a lo largo de los años. El espectáculo se llevará a cabo el 1 de marzo a las 8:00 p.m., y promete convertirse en uno de los eventos musicales más multitudinarios del año en la capital.

¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, y quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir. Shakira.

Además, la artista confirmó que parte del show será transmitido en vivo a través de sus canales oficiales, permitiendo que fans de distintas partes del mundo se sumen a esta celebración. Un regreso esperado que reafirma la profunda conexión de Shakira con México y su gente.