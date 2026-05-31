Museo del Chopo inaugurará exposición temporal dedicada a Juan Gabriel

La exhibición forma parte de las actividades del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual y propone una lectura contemporánea de su legado más allá de la música.

De acuerdo con los organizadores, la exposición fue concebida como un espacio para reflexionar sobre la manera en que Juan Gabriel desafió los estereotipos tradicionales de masculinidad y se convirtió en un referente de autenticidad para diversas generaciones.

La muestra no se centra en una biografía cronológica del artista, sino en la influencia que su imagen y trayectoria continúan ejerciendo en las expresiones culturales y las disidencias sexuales en México.

La curaduría está a cargo del historiador del arte Carlos Segoviano, en diálogo con Abril Castro Prieto y el consejo del FIDS. El recorrido reúne materiales de archivo, fotos, documentos históricos y obras de artistas contemporáneos que trabajan en disciplinas como pintura, instalación, video, foto y textiles, estableciendo un diálogo intergeneracional en torno a la figura del intérprete.

La inauguración estaba prevista para finales de mayo en las instalaciones del Museo Universitario del Chopo, en la CDMX, sin embargo, el recinto informó recientemente que la apertura fue pospuesta hasta nuevo aviso.