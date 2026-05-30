Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis

La actriz compartió la noticia y recordó a su hermana mayor como su “primera amiga y confidente de toda la vida”

Mayo 30, 2026 • 
Tania Franco
Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis

Brian To/FilmMagic

Jamie Lee Curtis atraviesa un momento de profundo dolor. La actriz de Halloween anunció el fallecimiento de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a través de un conmovedor mensaje publicado en redes sociales, donde reveló que murió la mañana del 29 de mayo en su hogar, rodeada de la naturaleza y en paz.

Falleció esta mañana. En su hogar. Rodeada de la naturaleza. En paz. Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era deslumbrantemente hermosa y una actriz talentosa.
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Una de las dinastías más reconocidas de Hollywood

Kelly Lee Curtis era hija de las leyendas del cine Tony Curtis y Janet Leigh, quienes marcaron una época dorada en la industria cinematográfica. Al igual que su hermana Jamie, Kelly también incursionó en la actuación, aunque mantuvo un perfil mucho más discreto lejos de los reflectores.

Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis

Bettmann/Bettmann Archive

En su despedida, Jamie Lee Curtis destacó el amor de Kelly por sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, además de recordar su generosidad, curiosidad y sentido del humor. La actriz cerró su mensaje con una frase llena de cariño: “Te veré más adelante en el camino”.

Jamie Lee Curtis
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
matthew-perry-muerte-medicojpg
Entretenimiento
Sentencian a ex asistente de Matthew Perry por suministrarle ketamina antes de su muerte
Mayo 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Lopez sorprende con inesperada confesión sobre su vida como soltera después de Ben Affleck
Entretenimiento
Jennifer Lopez sorprende con inesperada confesión sobre su ex Ben Affleck: “Debí haberlo hecho antes”
Mayo 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Mayo 29, 2026
 · 
Tania Franco
Michael Jackson outfits
Entretenimiento
¿La música nueva está en crisis? Estas son las 10 canciones más escuchadas del mundo hoy
Mayo 29, 2026
 · 
Tania Franco
katy-perry-1-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Dónde ver gratis a Katy Perry en México? Todo sobre su regreso
La cantante confirmó un show gratuito en FENAPO 2026 y desató la emoción de sus fans mexicanos con un inesperado anuncio en redes sociales.
Mayo 27, 2026
 · 
Tania Franco
amy-madigan-premios-oscar.jpeg
Entretenimiento
Amy Madigan gana el Oscar como Mejor Actriz de Reparto
La actriz de 75 años conquistó los Premios Oscar por interpretar a Aunt Gladys en Weapons
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez