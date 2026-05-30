Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis

Jamie Lee Curtis atraviesa un momento de profundo dolor. La actriz de Halloween anunció el fallecimiento de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a través de un conmovedor mensaje publicado en redes sociales, donde reveló que murió la mañana del 29 de mayo en su hogar, rodeada de la naturaleza y en paz.

Falleció esta mañana. En su hogar. Rodeada de la naturaleza. En paz. Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era deslumbrantemente hermosa y una actriz talentosa. Jamie Lee Curtis

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Una de las dinastías más reconocidas de Hollywood

Kelly Lee Curtis era hija de las leyendas del cine Tony Curtis y Janet Leigh, quienes marcaron una época dorada en la industria cinematográfica. Al igual que su hermana Jamie, Kelly también incursionó en la actuación, aunque mantuvo un perfil mucho más discreto lejos de los reflectores.

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En su despedida, Jamie Lee Curtis destacó el amor de Kelly por sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, además de recordar su generosidad, curiosidad y sentido del humor. La actriz cerró su mensaje con una frase llena de cariño: “Te veré más adelante en el camino”.