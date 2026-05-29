Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Cynthia Erivo revela lo difícil que fue promocionar Wicked: “Distorsionaron mi humanidad”

La actriz habló sobre las críticas, memes y especulaciones que surgieron durante la gira de prensa junto a Ariana Grande, asegurando que la percepción del público estuvo muy alejada de la realidad.

Mayo 29, 2026 • 
Tania Franco
Ariana Grande y Cynthia Erivo en Singapur

Suhaimi Abdullah/Getty Images

Desde el estreno de Wicked en 2024, Cynthia Erivo y Ariana Grande se convirtieron en una de las duplas más comentadas de Hollywood. Sin embargo, detrás del éxito de la película, la actriz que interpreta a Elphaba asegura que la intensa atención mediática y las constantes especulaciones en redes sociales hicieron que la promoción fuera una experiencia mucho más complicada de lo que parecía.

En una reciente entrevista con la revista Variety, Cynthia Erivo reflexionó sobre los comentarios que inundaron internet durante la gira de prensa. Durante meses, usuarios analizaron cada interacción entre ella y Ariana Grande, llegando a describirla como “demasiado protectora”, “obsesionada” con su compañera de reparto o incluso como su “guardaespaldas”.

Ariana Grande y Cynthia Erivo deslumbran en la premiere europea de Wicked: For Good en Londres

Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Según Erivo, tanto ella como Grande tomaron la decisión consciente de cuidar su amistad durante todo el proceso promocional. No obstante, la cercanía que mostraron frente a las cámaras terminó convirtiéndose en objeto de análisis constante, alimentando teorías y narrativas que, asegura, estaban lejos de la verdad.

La situación se intensificó tras un incidente ocurrido durante una premiere en Singapur, cuando un hombre se acercó de forma insistente a Ariana Grande. Cynthia reaccionó rápidamente para ayudar a su compañera, pero el momento generó una nueva ola de comentarios y memes que la presentaban como la “protectora” oficial de la cantante.

cynthia-erivo-ariana-grande.jpeg

Getty Images

La actriz explicó que muchas de esas reacciones estaban influenciadas por estereotipos relacionados con su apariencia física y su identidad como mujer negra. Erivo señaló que gran parte de las burlas se enfocaban en su imagen, su cabeza rapada y la percepción de que, por parecer más fuerte, debía asumir automáticamente el papel de protectora o controladora.

Pese a todo, Cynthia dejó claro que su amistad con Ariana Grande sigue intacta y reveló que ambas continúan hablando casi todos los días, incluso después de concluir la promoción de Wicked.

¿Les molestaría si hacemos otra pregunta que no sea sobre Wicked? Porque siento que he pasado los últimos dos años hablando de ello y creo que tenemos la oportunidad de empezar a hablar de algo más.
Cynthia Erivo

Respecto a los rumores sobre una posible tercera película de la franquicia, Erivo fue cautelosa y aseguró que aún es demasiado pronto para considerar esa posibilidad, dejando entrever que necesitaría una razón verdaderamente importante para regresar al universo de Oz.

Wicked Cynthia Erivo Ariana Grande
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Madonna vivió en edificios abandonados cuando se mudó a Nueva York a los 19 años
Entretenimiento
Madonna confiesa cómo vivía en edificios abandonados de Nueva York mientras buscaba la fama
Mayo 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde
Entretenimiento
¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde
Mayo 28, 2026
 · 
Tania Franco
Jaafar Jackson revela el emotivo momento en que sintió la presencia de Michael Jackson
Entretenimiento
Jaafar Jackson revela el emotivo momento en que sintió la presencia de Michael Jackson
Mayo 28, 2026
 · 
Tania Franco
Dónde y cuándo podrás ver el esperado reencuentro de Anahí y Poncho Herrera
Entretenimiento
Dónde y cuándo podrás ver el esperado reencuentro de Anahí y Poncho Herrera
Mayo 28, 2026
 · 
Tania Franco
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez