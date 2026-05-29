Cynthia Erivo revela lo difícil que fue promocionar Wicked: “Distorsionaron mi humanidad”

Desde el estreno de Wicked en 2024, Cynthia Erivo y Ariana Grande se convirtieron en una de las duplas más comentadas de Hollywood. Sin embargo, detrás del éxito de la película, la actriz que interpreta a Elphaba asegura que la intensa atención mediática y las constantes especulaciones en redes sociales hicieron que la promoción fuera una experiencia mucho más complicada de lo que parecía.

En una reciente entrevista con la revista Variety, Cynthia Erivo reflexionó sobre los comentarios que inundaron internet durante la gira de prensa. Durante meses, usuarios analizaron cada interacción entre ella y Ariana Grande, llegando a describirla como “demasiado protectora”, “obsesionada” con su compañera de reparto o incluso como su “guardaespaldas”.

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Según Erivo, tanto ella como Grande tomaron la decisión consciente de cuidar su amistad durante todo el proceso promocional. No obstante, la cercanía que mostraron frente a las cámaras terminó convirtiéndose en objeto de análisis constante, alimentando teorías y narrativas que, asegura, estaban lejos de la verdad.

La situación se intensificó tras un incidente ocurrido durante una premiere en Singapur, cuando un hombre se acercó de forma insistente a Ariana Grande. Cynthia reaccionó rápidamente para ayudar a su compañera, pero el momento generó una nueva ola de comentarios y memes que la presentaban como la “protectora” oficial de la cantante.

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La actriz explicó que muchas de esas reacciones estaban influenciadas por estereotipos relacionados con su apariencia física y su identidad como mujer negra. Erivo señaló que gran parte de las burlas se enfocaban en su imagen, su cabeza rapada y la percepción de que, por parecer más fuerte, debía asumir automáticamente el papel de protectora o controladora.

Pese a todo, Cynthia dejó claro que su amistad con Ariana Grande sigue intacta y reveló que ambas continúan hablando casi todos los días, incluso después de concluir la promoción de Wicked.

¿Les molestaría si hacemos otra pregunta que no sea sobre Wicked? Porque siento que he pasado los últimos dos años hablando de ello y creo que tenemos la oportunidad de empezar a hablar de algo más. Cynthia Erivo

Respecto a los rumores sobre una posible tercera película de la franquicia, Erivo fue cautelosa y aseguró que aún es demasiado pronto para considerar esa posibilidad, dejando entrever que necesitaría una razón verdaderamente importante para regresar al universo de Oz.