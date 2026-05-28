Kate Cassidy revela el incómodo momento que vivió en el aeropuerto por sus retoques estéticos

Kate Cassidy, modelo e influencer conocida por haber sido la última pareja del fallecido cantante de Liam Payne, compartió en redes sociales el incómodo momento que vivió recientemente en un aeropuerto.

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A través de un video, la creadora de contenido aseguró que fue retenida por personal de seguridad debido a que “no se parecía” a la fotografía de su identificación oficial, algo que ella misma relacionó con los cambios estéticos que se ha realizado con el paso del tiempo.

“Me acaban de ridiculizar”, expresó Kate en el clip que rápidamente comenzó a viralizarse en plataformas como TikTok e Instagram. La influencer explicó que los agentes comenzaron a cuestionarla tras comparar su rostro actual con la imagen de su carnet, provocando una situación incómoda durante el proceso de revisión en el aeropuerto.

Instagram: Kate Cassidy.

El video tuvo diversas respuestas, entre los que defienden los procedimientos de seguridad aeroportuaria y aquellos que lo consideraron como trato indigno. Sin duda, este caso revela el impacto que pueden tener los cambios físicos en documentos oficiales.