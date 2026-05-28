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Jaafar Jackson revela el emotivo momento en que sintió la presencia de Michael Jackson

Fue durante el estreno de la película, donde el sobrino del Rey del Pop confesó haber sentido a su tío en un momento muy especial de la biopic “Michael”.

Mayo 28, 2026 • 
Tania Franco
Jaafar Jackson revela el emotivo momento en que sintió la presencia de Michael Jackson

Getty Images: (Photo by Savion Washington/Getty Images for Lionsgate)

Durante la alfombra roja de la esperada película biográfica de Michael Jackson, Jaafar Jackson compartió uno de los momentos más íntimos y emotivos que vivió mientras daba vida a su tío en la pantalla grande. Fue durante la premiere realizada el pasado 20 de abril de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuando el protagonista de “Michael” confesó que llegó a sentir la presencia del Rey del Pop en pleno rodaje.

Hay una canción en particular donde lo sentí más que nunca. Empecé a ponerme muy emocional...
Jaafar Jackson
michael-jackson-serie.jpeg

Lionsgate

Aunque evitó profundizar demasiado en la experiencia, Jaafar aseguró que fue “algo muy hermoso” y uno de los momentos más especiales que vivió durante el proyecto, por lo que quiere atesorarlo para sí mismo.

Pensé: ‘¿Por qué estoy tan emocional en este momento?’ Y simplemente sentí su presencia en ese instante.
Jaafar Jackson
Michael Jackson outfits

Lester Cohen/Getty Images

Las declaraciones rápidamente conmovieron a los fans de Michael Jackson, especialmente porque el joven actor ha hablado en distintas ocasiones sobre la responsabilidad emocional y artística que implicó interpretar a una de las figuras más importantes en la historia de la música.

Michael Jackson Jaafar Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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