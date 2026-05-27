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“México es nuestra segunda casa”: Il Volo habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

La agrupación italiana conformada por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble nos compartieron su experiencia al colaborar con Carlos Rivera en su canción “Cuerpo sin alma”.

Mayo 27, 2026 • 
Tania Franco
Il Volo habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

Instagram: Il volo.

La agrupación italiana Il Volo, conocida por interpretar pop lírico desde hace 17 años, destaca por algo especial y difícil de encontrar en artistas jóvenes como ellos: honrar los clásicos que marcaron la música al darles una nueva voz.

Fue así como rescataron un tesoro de 1974 y le dieron una nueva forma con “Cuerpo sin alma”, una canción del cantautor italo-francés Riccardo Cocciante. Pero antes decidieron darle un toque mexicano al colaborar con Carlos Rivera en pleno Auditorio Nacional, el pasado 3 de marzo de 2026.

Entre el amor, la fe y el emotivo regreso de Il Volo a México

Cortesía.

En una charla íntima, los italianos nos contaron el origen de una colaboración que se reveló por sorpresa frente a todas sus fans mexicanas:

El año pasado hicimos un concierto en Italia. Vino Riccardo Cocciante y cantó por los 50 años de esa canción. Entonces nos miramos los tres y pensamos: ‘Tenemos que cantarla juntos algún día’.
Piero Barone
Il Volo - Piero Barone habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

Instagram: Piero Barone.

A partir de ese momento nació la idea de cantar junto a Carlos Rivera. Hablaron con él e intercambiaron ideas sobre qué podrían interpretar juntos. Gracias al productor Julio Reyes, sus cuatro voces encajaron como piezas de un rompecabezas.

¿Se puede sufrir en el amor, no? Es para acordarnos que a veces, a través del dolor, podemos crecer.
Gianluca Ginoble
“Como reencontrarte con tu primer amor”: Il Volo habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

Instagram: Il Volo.

Gianluca Ginoble explicó que la canción representa “otro periodo histórico” y narra el sufrimiento de un hombre traicionado por una mujer; una historia lejos de ser feliz, pero profundamente significativa dentro de la música italiana. Con respeto hacia la obra original de Riccardo Cocciante, el cantante aseguró que interpretar este tipo de canciones requiere una sensibilidad especial.

“Es como un actor que se pone una máscara para interpretar un personaje”, compartió, señalando que para cantar una pieza así primero hay que entender la historia, vivirla y asumirla con responsabilidad emocional.

¡Lo que sentimos nosotros! Empezar una colaboración por primera vez en vivo con Carlos. Es lindo cuando compartes con alguien lo mismo sobre el escenario.
Ignazio Boschetto
Gianluca Ginoble - Il Volo habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

Instagram: Il volo.

Una sorpresa en pleno concierto

La colaboración sucedió ahí, en el escenario y frente a miles de fans. Ignazio Boschetto confesó que fue una experiencia profundamente especial. Para el integrante de Il Volo, más allá de la música y el trabajo, lo verdaderamente valioso fue encontrar una conexión genuina arriba del escenario.

Fue una sorpresa para todo el público.
Ignazio Boschetto

Aseguró que entre ellos nació una amistad real, una complicidad que hizo que compartir el escenario se sintiera natural y emocionante.

Ignazio Boschetto - Il Volo habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

Instagram: Il Volo.

Cuando empezamos en 2009 salió nuestro primer álbum, y el primer impacto fue con el público mexicano.
Piero Barone

Una segunda casa para los italianos

Agradecido y con una sonrisa, Piero compartió que considera a México como una segunda casa para ellos. Han pisado nuestro país “demasiadas veces”, aseguró. La conexión y emoción con el público mexicano es tanta, que prometen que México nunca faltará en sus giras.

El último concierto en el Auditorio Nacional se sintió como reencontrarte con tu primer amor.
Piero Barone

El video musical que estrenaron juntos terminó siendo el más natural de su historia: solo un momento disfrutando la euforia de México mientras el público escuchaba la canción por primera vez. Cerraron la entrevista con una de las revelaciones más interesantes, cuando les preguntamos con qué otro mexicano les gustaría colaborar en el futuro:

“México es nuestra segunda casa”: Il Volo habla de su emotiva conexión con el país y Carlos Rivera

Instagram: Il Volo.

Con Nodal, porque sería muy lindo hacer algo con él algún día.
Gianluca Ginoble

Ignazio, con una sonrisa, describió esa posible colaboración como “interesante”, considerando que Christian Nodal es conocido por fusionar la música mariachi y norteña, mientras que Il Volo destaca por el pop lírico e incluso por sus adaptaciones de ópera, como en su tributo a Los Tres Tenores.

Il Volo Carlos Rivera
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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