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Shailene Woodley rompe el silencio sobre Ansel Elgort, su compañero de “Bajo la misma Estrella”

La actriz recordó el profundo vínculo que construyó con su coprotagonista de “Divergente” y “Bajo la misma estrella”, en medio del distanciamiento de Ansel Elgort de Hollywood tras las acusaciones en su contra.

Mayo 27, 2026 • 
Tania Franco
¿Qué pasó con el actor de Bajo la misma estrella? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones

Getty Images: (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for FIJI Water).

En una reciente conversación con Variety, Shailene Woodley sorprendió al hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con Ansel Elgort, quien se ha mantenido alejado del foco mediático y de la industria del entretenimiento tras enfrentar acusaciones de abuso sexual en 2020.

Hasta el día de hoy, Ansel Elgort es uno de mis mejores amigos. Siento que trasciende la etiqueta de mejor amigo. Es como familia para mí.
Shailene Woodley

Woodley recordó cómo ambos desarrollaron un vínculo muy cercano desde las grabaciones de “Divergente”, donde interpretaron a hermanos. Según contó, la química entre ellos surgió de manera inmediata y fuera del set compartían largas conversaciones y momentos cotidianos, como cocinar juntos después del trabajo.

Shailene Woodley

Getty Images

Lo amo muy, muy profundamente. Y cuando hicimos la primera película de Divergente, realmente conectamos y nos convertimos como en hermanos instantáneamente. La dinámica entre nosotros siempre fue muy dulce y había muchísimo apoyo mutuo.
Shailene Woodley

La actriz también confesó que inicialmente creyó imposible que Elgort fuera elegido para protagonizar junto a ella “Bajo la misma estrella”, precisamente porque ya lo veía como un hermano. Sin embargo, terminó considerando que era “la única persona” capaz de interpretar a Gus.

¿Qué pasó con el actor de "Bajo la misma estrella"? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones

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De acuerdo con Woodley, el cariño genuino que existe entre ambos fue clave para transmitir la ternura y el amor incondicional que definió la relación entre Hazel y Gus en la película. “Son dos personas tratando de hacer que el otro se sienta menos solo en un mundo caótico”, explicó.

Incluso, la actriz también habló sobre lo incómodo que resultó grabar las escenas íntimas debido a la cercanía que tenían fuera de cámara. Entre risas, recordó que ambos se sentían extraños al tener que filmar esos momentos después de conocerse tan profundamente.

Las declaraciones llamaron especialmente la atención debido al bajo perfil que ha mantenido Elgort en los últimos años. Aunque el actor negó públicamente las acusaciones en su contra, su presencia en Hollywood disminuyó considerablemente desde entonces.

Ansel Elgort Shailene Woodley
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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