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Shailene Woodley
Actriz de películas como Bajo la misma estrella y Divergente
Entretenimiento
Shailene Woodley rompe el silencio sobre Ansel Elgort, su compañero de “Bajo la misma Estrella”
La actriz recordó el profundo vínculo que construyó con su coprotagonista de “Divergente” y “Bajo la misma estrella”, en medio del distanciamiento de Ansel Elgort de Hollywood tras las acusaciones en su contra.
Mayo 27, 2026
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Tania Franco