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Shailene Woodley

Actriz de películas como Bajo la misma estrella y Divergente

¿Qué pasó con el actor de Bajo la misma estrella? El caso de Ansel Elgort y su carrera tras las acusaciones
Entretenimiento
Shailene Woodley rompe el silencio sobre Ansel Elgort, su compañero de “Bajo la misma Estrella”
La actriz recordó el profundo vínculo que construyó con su coprotagonista de “Divergente” y “Bajo la misma estrella”, en medio del distanciamiento de Ansel Elgort de Hollywood tras las acusaciones en su contra.
Mayo 27, 2026
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Tania Franco