Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

El final de Nate en “Euphoria": Jacob Elordi se despide de la serie

El penúltimo episodio de la tercera temporada terminó con la impactante muerte de Nate Jacobs, dejando a Cassie y Maddie frente a uno de los momentos más tensos de la serie.

Mayo 25, 2026 • 
Tania Franco
El final de Nate en Euphoria: Jacob Elordi se despide de la serie

Instagram: Euphoria.

Euphoria volvió a sacudir a sus fans con el explosivo penúltimo episodio de su tercera temporada, donde finalmente murió Nate Jacobs, el personaje interpretado por Jacob Elordi. Después de años siendo uno de los villanos más polémicos de la serie, HBO decidió darle un final tan violento como simbólico.

El final de Nate en "Euphoria": Jacob Elordi se despide de la serie

Instagram: Euphoria.

Durante esta temporada, Nate ya había mostrado una versión más apagada y cansada de sí mismo. Ahora casado con Cassie y atrapado en problemas financieros con un peligroso prestamista llamado Naz, el personaje parecía cada vez más distante de la intensidad que lo convirtió en uno de los protagonistas más temidos de “Euphoria”. Incluso muchos fans comenzaron a señalar que la trama de Nate se sentía estancada y que Jacob Elordi lucía menos interesado en el personaje.

El final de Nate en "Euphoria": Jacob Elordi se despide de la serie

Instagram: Euphoria.

El final de Nate Jacobs

Todo explotó en el episodio 7, cuando Nate es secuestrado y enterrado vivo dentro de un ataúd como represalia por sus deudas. Aunque inicialmente parecía que moriría por asfixia, el verdadero giro llegó cuando una serpiente de cascabel entró al ataúd y lo mordió, provocando una de las escenas más perturbadoras de toda la serie. La toma final de Nate muerto dentro del ataúd ya es considerada una de las imágenes más impactantes de “Euphoria”.

El final de Nate en "Euphoria": Jacob Elordi se despide de la serie

Instagram: Euphoria.

El origen de su final

Sam Levinson, creador de la serie, explicó que buscaba darle al personaje una muerte “horrífica y perturbadora”, jugando también con el deseo de los fans de ver finalmente a Nate recibir consecuencias por todo el daño causado en temporadas anteriores.

Sin embargo, más allá de la muerte de Nate, el episodio dejó el foco completamente en Maddie y Cassie. Después de temporadas marcadas por traiciones, celos y resentimiento, Maddie termina ayudando a salvar a Cassie, demostrando que aún existe un vínculo emocional entre ambas. La expresión final de las dos personajes fue uno de los momentos más comentados del episodio y deja abierta la pregunta sobre cómo concluirá su historia en el gran final de temporada.

Euphoria Jacob Elordi
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal
Entretenimiento
Pedro Pascal revela cuál habría sido su profesión si no hubiera triunfado en Hollywood
Mayo 24, 2026
 · 
Tania Franco
shakira-dai-dai.jpeg
Entretenimiento
Shakira reúne a estrellas del futbol en el video musical de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
los-contrincantes-cannesjpeg
Entretenimiento
Cortometraje mexicano gana la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
fher-mana-dua-lipa.jpeg
Entretenimiento
Fher Olvera de Maná es el único artista invitado al especial de Dua Lipa
Mayo 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
EMMANUEL 4.jpeg
Entretenimiento
México Vibra: el evento que reunirá a las voces que marcaron generaciones
La escena musical mexicana se prepara para vivir uno de los encuentros más importantes y emotivos de los últimos años.
Mayo 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ester-exposito-collar-cannes.jpeg
Entretenimiento
Ester Expósito luce lujoso collar que le regaló Kylian Mbappé
La actriz española volvió a acaparar reflectores durante su participación en el Festival de Cine de Cannes 2026, donde lució un exclusivo y lujoso collar de diamantes que había sido regalo del futbolista francés
Mayo 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Entretenimiento
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Más allá de la escena musical, Michael Jackson fue relacionado con varias celebridades, pero solo una habría conquistado realmente su corazón.
Mayo 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez